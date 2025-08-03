Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*
Материалы направили на новое рассмотрение в тот же суд "в ином составе"
03 августа 2025, 14:25, ИА Амител
Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката знаменитости.
По его словам, суд отменил постановление. Сейчас материалы дела направили на новое рассмотрение в тот же суд "в ином составе". Иных подробностей юрист не уточнил.
Согласно материалам суда, в деле Лазаревой* нашли ошибку в соблюдении Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно им, когда вынес решение о заочном аресте телеведущей, он не проверил, объявили ли Лазареву* в международный розыск. В результате она была объявлена только в федеральный розыск.
Напомним, что Лазареву* заочно арестовали 16 июля 2025 года по делу о нарушении закона об иноагентах. В ноябре 2024 года прокуратура также утвердила обвинение телеведущей в пропаганде терроризма. В одном из своих интервью она оправдывала атаки по России с помощью беспилотников.
* Внесена в список террористов и экстремистов, является иноагентом
18:45:09 03-08-2025
Абсурд!
19:12:05 03-08-2025
Всё с точностью до наоборот: Т.Л. как раз терроризм порицала, во всяком случае не проронила ни единого слова в оправдание "спецоперации"!?
09:07:38 04-08-2025
Зеля (военный преступник, нацист и фашист) - участвовал в КВН
Лазарева (изменница и агентка) - участвовала в КВН
Нужно не мобильную связь запрещать, а КВН закрывать, и всех тамошних персонажей пристально проверить и по итогу бросить в зиндан.
09:49:34 04-08-2025
А судей наверное потом проверили?