НОВОСТИОбщество

Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Материалы направили на новое рассмотрение в тот же суд "в ином составе"

03 августа 2025, 14:25, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
Суд / Фото: amic.ru

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката знаменитости.

По его словам, суд отменил постановление. Сейчас материалы дела направили на новое рассмотрение в тот же суд "в ином составе". Иных подробностей юрист не уточнил.

Согласно материалам суда, в деле Лазаревой* нашли ошибку в соблюдении Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно им, когда вынес решение о заочном аресте телеведущей, он не проверил, объявили ли Лазареву* в международный розыск. В результате она была объявлена только в федеральный розыск. 

Напомним, что Лазареву* заочно арестовали 16 июля 2025 года по делу о нарушении закона об иноагентах. В ноябре 2024 года прокуратура также утвердила обвинение телеведущей в пропаганде терроризма. В одном из своих интервью она оправдывала атаки по России с помощью беспилотников. 

* Внесена в список террористов и экстремистов, является иноагентом

иноагенты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:45:09 03-08-2025

Абсурд!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:05 03-08-2025

Всё с точностью до наоборот: Т.Л. как раз терроризм порицала, во всяком случае не проронила ни единого слова в оправдание "спецоперации"!?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

09:07:38 04-08-2025

Зеля (военный преступник, нацист и фашист) - участвовал в КВН
Лазарева (изменница и агентка) - участвовала в КВН
Нужно не мобильную связь запрещать, а КВН закрывать, и всех тамошних персонажей пристально проверить и по итогу бросить в зиндан.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:34 04-08-2025

А судей наверное потом проверили?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров