Суд отправил Игоря Стрелкова в СИЗО до 18 сентября

Его обвиняют по делу о призывах к экстремизму в интернете, ему грозит до пяти лет лишения свободы

21 июля 2023, 23:18, ИА Амител

Телеграм-канал Стрелкова

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября. Как сообщает РБК, его обвиняют по делу о призывах к экстремизму в интернете, экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что уголовное дело возбудили 18 июля. Прокурор в ходатайстве отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.

Напомним, что о задержании Стрелкова стало известно 21 июля. Его супруга, Мирослава Регинская, подтвердила задержание. В квартире проводят обыски представители Следственного комитета РФ.

Согласно карточке суда, Стрелкова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета"). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.