Суд взыскал с экс-замглавы Республики Алтай 21 млн рублей за незаконное обогащение
В период работы на государственной должности он приобрел имущество, стоимость которого значительно превышала его легальные доходы
05 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера почти 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Как установило следствие, в период работы на государственной должности он приобрел имущество, стоимость которого значительно превышала его легальные доходы и доходы членов семьи.
Речь идет о пяти объектах недвижимости и четырех автомобилях премиум-класса. Кроме того, в рамках уголовного дела у экс-чиновника изъяли наличные средства на сумму более 3,8 млн рублей и ювелирные изделия стоимостью свыше 800 тысяч рублей.
Изначально районный суд отказал в удовлетворении иска, однако прокуратура подала апелляцию. Алтайский краевой суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме, постановив взыскать с Пальталлера и его супруги солидарно 20,9 млн рублей в пользу государства.
09:32:13 05-10-2025
Бедный какой-то...
11:48:06 05-10-2025
Толян... (09:32:13 05-10-2025) Бедный какой-то... ...
Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал Пальталлера виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на семь года. Также Пальталлеру предстоит выплатить штраф в размере 80 млн рублей и возместить государству 136 млн рублей убытка.
Ещё + 21 млн. р.
12:17:33 05-10-2025
Толян... (09:32:13 05-10-2025) Бедный какой-то... ... Ха-ха-ха. Вопрос - почему он до сих пор не на Колыме???
10:22:28 05-10-2025
пять объектов недвижимости,четыре автомобиля премиум класса, ювелирные изделия,налички аж 3,8 миллиона рублей...
Всё нажито !непосильным трудом. Сначала "приобрëл", а потом взыскать?!! Как так?!И никаких мест не столь отдалëнных...
10:39:39 05-10-2025
Так всех в огнах власти отфильтровать надо по доходам/расходам. Чего одного-то?
11:13:41 05-10-2025
Так то он и пришел далекооо не бедным.
21:43:13 05-10-2025
Иванна (11:13:41 05-10-2025) Так то он и пришел далекооо не бедным.... Ну если не бедный был, куда пихал то? Или грёб двумя вёслами, пока из глотки назад не полезло? Таких надо через шредер проганять, чтобы всё сокрытое от государства назад вернуть, а остатки в виде тонкого слоя биомассы отдавать родственникам на память - на стену повесят.