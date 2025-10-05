Суд взыскал с экс-замглавы Республики Алтай 21 млн рублей за незаконное обогащение

В период работы на государственной должности он приобрел имущество, стоимость которого значительно превышала его легальные доходы

05 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Роберт Пальталлер / Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай / altai-republic.ru

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера почти 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как установило следствие, в период работы на государственной должности он приобрел имущество, стоимость которого значительно превышала его легальные доходы и доходы членов семьи.

Речь идет о пяти объектах недвижимости и четырех автомобилях премиум-класса. Кроме того, в рамках уголовного дела у экс-чиновника изъяли наличные средства на сумму более 3,8 млн рублей и ювелирные изделия стоимостью свыше 800 тысяч рублей.

Изначально районный суд отказал в удовлетворении иска, однако прокуратура подала апелляцию. Алтайский краевой суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме, постановив взыскать с Пальталлера и его супруги солидарно 20,9 млн рублей в пользу государства.