Сыну участника СВО не дали место в первом классе школы Хабаровска

В школе закончились свободные места

02 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Первый день в школе / Фото: amic.ru
Первый день в школе / Фото: amic.ru

В Хабаровске прокуратура вмешалась в ситуацию, когда школа отказалась принять в первый класс сына участника СВО, сославшись на нехватку мест.

По данным ведомства, администрация учебного заведения заявила, что все места заняты, и именно этим обосновала отказ. Родители обратились в прокуратуру, после чего ситуация была пересмотрена.

«При разрешении обращения прокуратура провела рабочую встречу с руководством школы и профильным министерством», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате проверки школе поручили создать дополнительные места для первоклассников. В том числе был решен вопрос с зачислением ребенка военнослужащего, и теперь он сможет начать обучение вместе со сверстниками.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мать бойца СВО Семена Степанова, который не вернулся с фронта, оказалась под угрозой выселения из квартиры.

Комментарии

Гость

15:55:39 02-09-2025

а если не получили бы места 10-20 детей их то же впихнули бы?

Гость

16:52:24 02-09-2025

т.е. чьему то ребенку отказали в образовании?

Гость

17:22:06 02-09-2025

Гость (16:52:24 02-09-2025) т.е. чьему то ребенку отказали в образовании? ... Не.. просто у учителя в классе не 30 а 31 ученик

Гость

09:34:40 03-09-2025

Гость (17:22:06 02-09-2025) Не.. просто у учителя в классе не 30 а 31 ученик... 31 - это еще ничего, у нас в классе 36 челрвек

Гость

09:23:51 03-09-2025

Помню, у нас во 2 и 3 классе было 45 учеников. И ничего, учились.

