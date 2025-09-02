Сыну участника СВО не дали место в первом классе школы Хабаровска
В школе закончились свободные места
02 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
В Хабаровске прокуратура вмешалась в ситуацию, когда школа отказалась принять в первый класс сына участника СВО, сославшись на нехватку мест.
По данным ведомства, администрация учебного заведения заявила, что все места заняты, и именно этим обосновала отказ. Родители обратились в прокуратуру, после чего ситуация была пересмотрена.
«При разрешении обращения прокуратура провела рабочую встречу с руководством школы и профильным министерством», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате проверки школе поручили создать дополнительные места для первоклассников. В том числе был решен вопрос с зачислением ребенка военнослужащего, и теперь он сможет начать обучение вместе со сверстниками.
15:55:39 02-09-2025
а если не получили бы места 10-20 детей их то же впихнули бы?
16:52:24 02-09-2025
т.е. чьему то ребенку отказали в образовании?
17:22:06 02-09-2025
Гость (16:52:24 02-09-2025) т.е. чьему то ребенку отказали в образовании? ... Не.. просто у учителя в классе не 30 а 31 ученик
09:34:40 03-09-2025
Гость (17:22:06 02-09-2025) Не.. просто у учителя в классе не 30 а 31 ученик... 31 - это еще ничего, у нас в классе 36 челрвек
09:23:51 03-09-2025
Помню, у нас во 2 и 3 классе было 45 учеников. И ничего, учились.