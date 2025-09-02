Сыну участника СВО не дали место в первом классе школы Хабаровска

В школе закончились свободные места

02 сентября 2025, 15:45

Первый день в школе / Фото: amic.ru

В Хабаровске прокуратура вмешалась в ситуацию, когда школа отказалась принять в первый класс сына участника СВО, сославшись на нехватку мест.

По данным ведомства, администрация учебного заведения заявила, что все места заняты, и именно этим обосновала отказ. Родители обратились в прокуратуру, после чего ситуация была пересмотрена.

«При разрешении обращения прокуратура провела рабочую встречу с руководством школы и профильным министерством», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате проверки школе поручили создать дополнительные места для первоклассников. В том числе был решен вопрос с зачислением ребенка военнослужащего, и теперь он сможет начать обучение вместе со сверстниками.

