Т2 расширила популярный тариф "Хватит!", добавив безлимитный интернет и СМС

05 сентября 2025, 16:00

Т2 расширила условия тарифа "Хватит!", который запустила в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из самых популярных в линейке оператора.

Раньше интернет без ограничений был доступен только в выходные и праздничные дни, теперь – в любое время. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети без ограничений по времени и отправлять неограниченное количество сообщений.

При этом тариф сохраняет свои ключевые особенности – простоту, прозрачность и отсутствие скрытых условий. Подключить "Хватит!" могут как новые абоненты, так и действующие пользователи Т2.

В Алтайском крае и Республике Алтай стоимость абонентской платы составит 400 рублей в месяц при подключении или переходе со своим номером в сеть Т2.

«За год существования тариф "Хватит!" стал настоящим хитом – не потому что мы его так назвали, а потому что он действительно отвечает ожиданиям пользователей», – сказал директор по продукту и клиентскому опыту Т2 Андрей Борзов.

И отметил, что тариф "Хватит!" изначально задумывали как простую альтернативу сложным тарифным планам с множеством условий. Популярность показала: пользователи выбирают доступность, стабильность и честные правила. Обновление же стало еще одним подтверждением того, что Т2 готова оперативно учитывать запросы клиентов.

