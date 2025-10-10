Т2 ставит в салонах биометрические терминалы для идентификации иностранных граждан

Компания запускает проект по установке биотерминалов по всей России для упрощения процесса подключения

Биотерминалы в салонах Т2 / Фото предоставлено компанией

Российский мобильный оператор Т2 продолжает развивать проект по внедрению биометрических технологий для подтверждения личности иностранных граждан при продаже SIM-карт. Теперь жители других стран могут пройти обязательную процедуру идентификации и подключить мобильную связь прямо в торговой точке оператора. К концу октября 2025 года в сети салонов связи Т2 будет установлено 300 биотерминалов, а к концу первого квартала 2026 года их количество вырастет до 1000.

Новый проект был представлен на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис-2025". Решение направлено на создание удобного и быстрого процесса верификации иностранных граждан в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства.

Биотерминал интегрирован с "Госуслугами" и Единой биометрической системой, что дает возможность пройти процедуру подтверждения личности за считанные минуты и активировать SIM-карту непосредственно в салоне Т2. Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на "Госуслугах" и сданную биометрию. Процесс верификации можно пройти заранее в банке или непосредственно в торговой точке оператора.

Система биометрических терминалов уже работает в крупнейших городах России, таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тула, Екатеринбург и Краснодар.

Проект реализуется совместно с российским производителем биометрических систем безопасности Ovision ("Овижн") при поддержке ПАО "Ростелеком".

Директор по продажам на массовом рынке Т2 Денис Голещихин сообщил, что пилотный запуск проекта был в Санкт-Петербурге. В октябре текущего года оборудование установят в 300 салонах связи.

«Полноценная инфраструктура биотерминалов позволяет нам предложить единый и удобный стандарт подключения иностранных граждан. Мы видим большой интерес к этой услуге и планируем дальнейшее расширение этого сервиса в нашей сети до 1000 салонов, чтобы биометрическая идентификация стала привычной частью клиентского опыта и задала новый уровень качества обслуживания в отрасли", – подчеркнул он.Т2

