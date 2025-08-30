Такой день. Строительство нового терминала барнаульского аэропорта и погода на праздник

О главных событиях Алтайского края за 29 августа

Строительство нового терминала аэропорта имени Германа Титова в Барнауле активно продолжается. На сегодняшний день внешний облик здания почти сформирован: на объекте завершена установка вентилируемых фасадов, а внутренние отделочные работы идут полным ходом. Кроме того, на территории аэропорта уже установлены три телескопических трапа, что обеспечит удобный и безопасный процесс посадки и высадки пассажиров прямо с борта самолета.

"Русские витязи" почтили память героев у Мемориала Славы в Барнауле. В ходе торжественной церемонии команда посетила скульптурную композицию "Прощание", монумент в честь Героев Советского Союза и прошла по аллее городов-героев, где возложила цветы к Вечному огню. Полковник Андрей Алексеев, начальник 237-го центра показа авиационной техники, отметил безупречное состояние мемориального комплекса.

Завтра, в День города, в столице Алтайского края не ожидается разгула стихии, однако синоптики предупреждают: будет прохладно. Столбики термометров достигнут отметок +21...+23 градуса. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 4–9 м/с.