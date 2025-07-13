Такой день. Два ДТП на Алтае с пострадавшими детьми

О главных событиях региона за 13 июля

13 июля 2025, 23:35, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В массовой аварии 13 июля на ул. Власихинской в Барнауле, недалеко от ТЦ "Заря", пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault Logan под управлением 35-летнего мужчины. Иномарку выбросило на встречную полосу – там она врезалась в Mitsubishi Lancer и Kia Rio.

Другое жесткое ДТП произошло на 173-м километре трассы А-322. По предварительной информации, 37-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Crossroad под управлением мужчины 42 лет. В результате столкновения Honda откинуло в кювет.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 14-летней пассажирке Honda. С ранениями различной степени тяжести их госпитализировали в больницу Алейска.