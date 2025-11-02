Такой день. Холода на праздниках и благоустройство парка за ТЦ "Европа"

О главных событиях региона за 2 ноября

02 ноября 2025, 23:20, ИА Амител

Красивый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле завершился первый этап благоустройства нового парка за торговым центром "Европа" на улице Шумакова. Работы приостановлены на зимний период и возобновятся в следующем году. За несколько месяцев строители успели расчистить территорию от мусора и поросли, сформировать мощенные плиткой пешеходные дорожки, уложить резиновое покрытие для будущих спортивных и детских площадок, установить освещение и высадить 190 деревьев и более 2,5 тысячи кустарников.

В предстоящие праздничные дни в Алтайский край придут холода. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в ночь на 3 и 4 ноября температура в регионе опустится до -4 градусов. Особенностью станет резкий суточный перепад температур. Если ночью жителям края придется столкнуться с первыми заморозками, то днем 3 ноября воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В субботу, 1 ноября, в Барнауле и пригороде успешно прошли продовольственные ярмарки, которые посетили тысячи горожан. По данным организаторов, общий оборот ярмарок составил 3 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались мясная продукция, полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, а также свежие овощи и фрукты.