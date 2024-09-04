Такой день. Победа "Динамо-Алтая" в старте ВХЛ и перекрытие дорог в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 3 сентября

04 сентября 2024, 00:15, ИА Амител

Закат на берегу / Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам.

В Барнауле в ближайшие дни временно перекроют два участка дорог. Водителей просят быть внимательными при проезде этих участков и по возможности заранее планировать свои маршруты.

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома выиграли матч открытия нового сезона. Стартовая игра чемпионата ВХЛ против новокузнецкого "Металлурга" состоялась сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась с результатом 5:2 в пользу хозяев.