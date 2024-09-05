Такой день. Постройка нового складского комплекса на Алтае и срок сдачи развязки

О главных событиях Алтайского края за 4 сентября

05 сентября 2024, 00:00, ИА Амител

Осенний закат/ Фото: unsplash.com

В Новоалтайске в начале сентября началось строительство складского комплекса общей площадью 90 тыс. кв. метров. Подробности сообщили amic.ru в консалтинговой компании IBC Global, эксклюзивном брокере проекта.

Новая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов готова на 68%. При этом по контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек. Несмотря на небольшое отставание от графика, связанное с дождями, все работы должны быть завершены в срок. Об этом журналистам 4 сентября сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Макет Барнаула 1860-х годов, выполненный из бронзы, установят в Нагорном парке на центральной аллее перед смотровой площадкой. Для создания макета проведена большая работа по планировке улиц, формированию перечня зданий и их архитектурному облику. Над проектом помогали работать историческое сообщество и научные сотрудники музеев Алтайского края и города.