Такой день. Рост цен на жилье в Барнауле на 28% и нехватка продавцов и администраторов

О главных событиях Алтайского края за 19 августа

19 августа 2025, 23:57, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%. Средняя цена квадратного метра в августе достигла 165,3 тысячи рублей.

В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.