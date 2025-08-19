НОВОСТИОбщество

Такой день. Рост цен на жилье в Барнауле на 28% и нехватка продавцов и администраторов

О главных событиях Алтайского края за 19 августа

19 августа 2025, 23:57, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru
Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%. Средняя цена квадратного метра в августе достигла 165,3 тысячи рублей. 

В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.

Алтайский край Такой день

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:03:20 20-08-2025

при этом по России этот показатель – 13% --- получается в Барнаул хотят больше. Может из-за напряженной обстановке в европейской части

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров