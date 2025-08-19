Такой день. Рост цен на жилье в Барнауле на 28% и нехватка продавцов и администраторов
О главных событиях Алтайского края за 19 августа
19 августа 2025, 23:57, ИА Амител
В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%. Средняя цена квадратного метра в августе достигла 165,3 тысячи рублей.
В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.
при этом по России этот показатель – 13% --- получается в Барнаул хотят больше. Может из-за напряженной обстановке в европейской части