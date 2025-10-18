Такой день. Выплаты для супругов-юбиляров и выдворение мигрантов

Главное за 18 октября

18 октября 2025, 23:05, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле недалеко от ТЦ "Арена" построят торгово-сервисный центр из двух зданий. Планируется, что торгово-сервисный центр будет состоять из двух отдельно стоящих зданий. Одно из них построят с нуля, а второе – реконструируют, раньше там находилась насосная станция. Проект представили 16 октября на заседании градсовета.

Сезон активности клещей завершился в Алтайском крае. Эпидемиологический период закончился раньше из-за преждевременного похолодания. В 2025 году от укусов членистоногих пострадали более восьми тысяч человек.

В Алтайском крае семейным парам, отметившим золотую свадьбу, выплатили более 250 миллионов рублей. Всего в регионе приняли свыше 25 тысяч заявлений на единовременную поддержку для супругов. Ее размер – 10 тысяч рублей.

Более 30 нелегальных мигрантов задержали в Кулундинском районе Алтайского края. Сотрудники МВД и Росгвардии досмотрели шесть автобусов, в которых перевозили вахтовиков. Среди них правоохранители обнаружили 33 иностранцев, которые находятся в России незаконно. Их выдворили из страны.