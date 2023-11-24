Такси врезалось в трамвай в Барнауле

По словам очевидца, от удара вагон снесло с рельсов

24 ноября 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Такси и трамвай столкнулись в Барнауле поздним вечером 23 ноября, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось на улице Малахова в районе депо № 3. Со слов очевидца, от удара вагон сошел с рельсов.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.