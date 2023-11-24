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Такси врезалось в трамвай в Барнауле

По словам очевидца, от удара вагон снесло с рельсов

24 ноября 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Такси и трамвай столкнулись в Барнауле поздним вечером 23 ноября, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось на улице Малахова в районе депо № 3. Со слов очевидца, от удара вагон сошел с рельсов.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 10

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Гость

07:43:35 24-11-2023

Судя по фото можно предположить, что таксист превысил, там вроде бы знак 40, а трамвай не пропустил, думал успеет повернуть, но хвост оставил. Там еще не въезд в депо, пункт про депо наверное не работает

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Гость

08:07:59 24-11-2023

Гость (07:43:35 24-11-2023) а трамвай не пропустил, думал успеет повернуть, что за бред ты несешь... у трамвая преимущество

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Гость

08:22:30 24-11-2023

Гость (08:07:59 24-11-2023) что за бред ты несешь... у трамвая преимущество... Преимущество только в том случае, если трамвай не выехал из депо.

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Гость

11:25:00 24-11-2023

Гость (08:07:59 24-11-2023) что за бред ты несешь... у трамвая преимущество... всегда????

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Гость

11:28:55 24-11-2023

Гость (11:25:00 24-11-2023) всегда???? ... где я написал про всегда? я писал чисто про данное дтп.

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Гость

13:53:02 24-11-2023

Гость (11:28:55 24-11-2023) где я написал про всегда? я писал чисто про данное дтп.... пдд учи, вася

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Гость

14:13:22 24-11-2023

Гость (13:53:02 24-11-2023) пдд учи, вася... марина, по существу есть что хрюкнуть?

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Человек

08:00:37 24-11-2023

Таксист летел по приборам ?

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Гость

08:05:59 24-11-2023

Трамваев в городе развелось- "нормальному" такси уже и проехать негде...

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Гость

10:15:37 24-11-2023

"Слона" такстист и не приметил )

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