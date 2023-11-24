Такси врезалось в трамвай в Барнауле
По словам очевидца, от удара вагон снесло с рельсов
24 ноября 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Такси и трамвай столкнулись в Барнауле поздним вечером 23 ноября, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось на улице Малахова в районе депо № 3. Со слов очевидца, от удара вагон сошел с рельсов.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.
07:43:35 24-11-2023
Судя по фото можно предположить, что таксист превысил, там вроде бы знак 40, а трамвай не пропустил, думал успеет повернуть, но хвост оставил. Там еще не въезд в депо, пункт про депо наверное не работает
08:07:59 24-11-2023
Гость (07:43:35 24-11-2023) а трамвай не пропустил, думал успеет повернуть, что за бред ты несешь... у трамвая преимущество
08:22:30 24-11-2023
Гость (08:07:59 24-11-2023) что за бред ты несешь... у трамвая преимущество... Преимущество только в том случае, если трамвай не выехал из депо.
11:25:00 24-11-2023
Гость (08:07:59 24-11-2023) что за бред ты несешь... у трамвая преимущество... всегда????
11:28:55 24-11-2023
Гость (11:25:00 24-11-2023) всегда???? ... где я написал про всегда? я писал чисто про данное дтп.
13:53:02 24-11-2023
Гость (11:28:55 24-11-2023) где я написал про всегда? я писал чисто про данное дтп.... пдд учи, вася
14:13:22 24-11-2023
Гость (13:53:02 24-11-2023) пдд учи, вася... марина, по существу есть что хрюкнуть?
08:00:37 24-11-2023
Таксист летел по приборам ?
08:05:59 24-11-2023
Трамваев в городе развелось- "нормальному" такси уже и проехать негде...
10:15:37 24-11-2023
"Слона" такстист и не приметил )