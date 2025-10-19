Таксист на Урале открыл стрельбу по пассажиру на глазах у ребенка
19 октября 2025, 17:30, ИА Амител
На Урале произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пассажир такси был доставлен в медицинское учреждение. По информации портала Е1, конфликт между водителем и клиентом произошел при участии родственников последнего.
Согласно свидетельским показаниям, инициатором конфликта стал пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
«Пассажир кидался на него, плюс выбежали его родственники и тоже накинулись на водителя», – сообщила очевидица происшествия.
В ходе потасовки таксист произвел четыре выстрела. На видеозаписях с места инцидента видно, как пострадавший лежит на земле, а над ним находится школьник – сын мужчины, который пришел на место вместе с другими родственниками.
09:07:05 20-10-2025
Ну и что, что ребёнок? В его отсутствие другая правовая оценка события будет? Задрали везде детей пихать.
09:23:54 20-10-2025
На глазах у ребенка - задолбали с этими ребенками, везде их присовывают, к месту и ни к месту.