Театр и интеллектуальные игры. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней
14 октября 2025, 07:00, ИА Амител
Сквозь снег и ветер идем туда, где поют, танцуют и удивляют! Подборка событий на неделю от amic.ru.
14 октября
Театр у школьной доски #8
14 октября вместе с главным режиссером Артемом Терехиным гости театра поговорят о личности и творчестве Антона Павловича Чехова и о том, какие "ловушки" для режиссеров он оставил в своих произведениях.
-
Время: 18:30
-
Адрес: театр драмы им. Шукшина
-
Цена: 200 рублей
15 октября
Группа "Кипелов"
В 2025 году легендарная группа приедет в Барнаул, чтобы презентовать новый материал и сыграть лучшие композиции.
-
Время: 19:30
-
Адрес: "Титов-Арена"
-
Цена: 2200–5500 рублей
16 октября
Концерт Игоря Николаева
Барнаул – одна из точек в гастрольном туре певца, поэта и композитора Игоря Николаева. В программу войдут песни из нового альбома Маэстро "Линия жизни", хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.
-
Время: 19:00
-
Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина
-
Цена: 9000–10000 рублей
17 октября
Спектакль "Саша, привет"
Спектакль по популярному роману Д. Данилова "Саша, привет!" в постановке режиссера Артема Терехина. В рамках гуманизации правосудия в стране ввели смертную казнь за экономические преступления и преступления против нравственности. Главный герой романа-антиутопии "Саша, привет!" – специалист по литературе Серебряного века и штатный преподаватель Московского государственного университета современного искусства и культуры Сергей Фролов живет в ожидании смертной казни…
-
Время: 18:30
-
Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина
-
Цена: 300–900 рублей
18 октября
Концерт "Гарри Поттер. Оркестр Sonorus"
Погрузитесь в волшебный мир Гарри Поттера вместе с камерным оркестром Sonorus. В этот раз вас ждет новая концертная программа с обновленными декорациями и свежим звучанием.
-
Время: 17:00
-
Адрес: Дворец культуры "Мотор"
-
Цена: 1400–3000 рублей
19 октября
Классическая игра "Квиз, плиз!"
Интеллектуально-развлекательная игра, к которой невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы: от покемонов до истории Древнего Рима. Более того, пригодиться может любая информация, которую вы встречали в своей жизни.
-
Время: 18:30
-
Адрес: коктейль-бар "Крыша"
-
Цена: 600 рублей
