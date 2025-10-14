Театр и интеллектуальные игры. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

14 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Сквозь снег и ветер идем туда, где поют, танцуют и удивляют! Подборка событий на неделю от amic.ru.

14 октября

Театр у школьной доски #8

14 октября вместе с главным режиссером Артемом Терехиным гости театра поговорят о личности и творчестве Антона Павловича Чехова и о том, какие "ловушки" для режиссеров он оставил в своих произведениях.

Время: 18:30

Адрес: театр драмы им. Шукшина

Цена: 200 рублей

15 октября

Группа "Кипелов"

В 2025 году легендарная группа приедет в Барнаул, чтобы презентовать новый материал и сыграть лучшие композиции.

Время: 19:30

Адрес: "Титов-Арена"

Цена: 2200–5500 рублей

16 октября

Концерт Игоря Николаева

Барнаул – одна из точек в гастрольном туре певца, поэта и композитора Игоря Николаева. В программу войдут песни из нового альбома Маэстро "Линия жизни", хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

Время: 19:00

Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина

Цена: 9000–10000 рублей

17 октября

Спектакль "Саша, привет"

Спектакль по популярному роману Д. Данилова "Саша, привет!" в постановке режиссера Артема Терехина. В рамках гуманизации правосудия в стране ввели смертную казнь за экономические преступления и преступления против нравственности. Главный герой романа-антиутопии "Саша, привет!" – специалист по литературе Серебряного века и штатный преподаватель Московского государственного университета современного искусства и культуры Сергей Фролов живет в ожидании смертной казни…

Время: 18:30

Адрес: театр драмы им. В. М. Шукшина

Цена: 300–900 рублей

18 октября

Концерт "Гарри Поттер. Оркестр Sonorus"

Погрузитесь в волшебный мир Гарри Поттера вместе с камерным оркестром Sonorus. В этот раз вас ждет новая концертная программа с обновленными декорациями и свежим звучанием.

Время: 17:00

Адрес: Дворец культуры "Мотор"

Цена: 1400–3000 рублей

19 октября

Классическая игра "Квиз, плиз!"

Интеллектуально-развлекательная игра, к которой невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы: от покемонов до истории Древнего Рима. Более того, пригодиться может любая информация, которую вы встречали в своей жизни.

Время: 18:30

Адрес: коктейль-бар "Крыша"

Цена: 600 рублей

