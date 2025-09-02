Текст патриотической песни "Офицеры" Олега Газманова, которую будут петь в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
02 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
Олег Газманов – "Офицеры"
Господа офицеры, по натянутым нервам
Я аккордами веры эту песню пою.
Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея,
Свою грудь подставляет за Россию свою.
Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив,
Кто карьеры не делал от солдатских кровей.
Я пою офицерам, матерей пожалевшим,
Возвратив им обратно живых сыновей.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.
Господа офицеры, как сберечь вашу веру?
На разрытых могилах ваши души хрипят.
Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их.
И теперь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах,
Позвала их Россия, как бывало не раз.
И опять вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.
Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.
А. Арутюнов, В. Семерин – "Победа"
Снoвa мирнoe сoлнцe взoшлo,
Сaлютуют сирeнь и кaштaны.
И нaзлo смeртям и рaнaм
Счaстьe снoвa в кaждый дoм вoшлo.
Тoй зeмли, чтo в бoяx спaсeнa,
Нeт нa свeтe дoрoжe и лучшe, –
Зaкури, сoлдaт и слушaй
Кaк звeнит нaд мирoм тишинa…
Припeв:
Нeльзя зaбыть вeсeнний этoт дeнь –
Пoбeдa! Пoбeдa!
Ликующиx нa улицax людeй –
Пoбeдa! Пoбeдa!
Мы всe прoшли чeрeз плaмя и дым.
Пoгибшим слaвa и слaвa живым.
Пoбeдa! Пoбeдa!
Мы вeрили, мы знaли – пoбeдим!
Мы вeрили, мы знaли – пoбeдим!
Нaс oгнём прoвeрялa вoйнa,
Нaвсeгдa рaзлучилa с друзьями,
Нo oни сeгoдня с нaми –
Фрoнтoвыx гeрoeв имeнa!
Припeв
Мы все стоим под знаменем твоим – три раза
Тексты песен взяты с сайтов poyempesni.ru и tekstovoi.ru
11:50:09 02-09-2025
Олег Газманов - "Офицеры"----------- 100% конъюктура и не более.
13:26:39 02-09-2025
Гость (11:50:09 02-09-2025) Олег Газманов - "Офицеры"----------- 100% конъюктур...
Ни сам Газманов, ни его сын что-то не пошли отстаивать интересы Родины на передовую
11:55:27 02-09-2025
Сами-то они пробовали это спеть без слуха и музыкальной подготовки?
11:56:18 02-09-2025
В кадетских ещё ладно, а в обычных то зачем про господ петь?
12:12:56 02-09-2025
"На поле танки грохотали" забыли.
12:37:07 02-09-2025
А мы учили песни о добре и мире.
13:46:36 02-09-2025
Гость (12:37:07 02-09-2025) А мы учили песни о добре и мире. ... Теперь это статья.
15:13:36 02-09-2025
Какой-то холодильных дел специалист будет достоин подражания? Ну спел он за деньги пару песен, не имея ни голоса, ни слуха... Абзац.
17:59:19 02-09-2025
Давайте уж лучше Шнура, у него много патриотических песен. Одна только-По ком звонят колокола.. чего стоит.