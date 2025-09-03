Текст песни "Родина" Сергея Трофимова, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
03 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
С. Трофимов – "Родина"
Золотые маковки церквей над рекою,
Земляника спелая с парным молоком.
Я бегу по скошенной траве, а надо мною
Небо голубое высоко.
Я еще мальчишка лет пяти,
И радость моя поет,
И счастье мое летит.
Бабушкины сказки про любовь и отвагу,
Где добро и правда белый свет берегут.
Дедовы медали "За Берлин" и "За Прагу"
И весенний праздничный салют.
Знаю, что все вместе мы – Народ!
И счастье мое летит.
И радость моя поет.
Это все мое родное, это где-то в глубине,
Это самое святое, что осталось во мне.
Это нас хранит и лечит, как Господня благодать,
Это то, что не купить и не отнять.
Время равнодушное пройдет по округе,
Вычеркнув родные для меня адреса.
Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге
Перестанем видеть небеса.
И когда мне станет тяжело,
Я снова скажу себе,
Всем временам назло:
Это все мое родное, это где-то в глубине,
Это самое святое, что осталось во мне.
Это нас хранит и лечит, как Господня благодать,
Это то, что не купить и не отнять.
10:51:15 03-09-2025
С ваших музыкальных страданий старшекласницы рожать не захотят.
Вы ставите для них невыполнимые задачи.
11:13:36 03-09-2025
Государство обязано детей обеспечить СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ. А не песенки разучивать. Некоторые,кстати, совсем даже не очень...
11:28:16 03-09-2025
Еще не так давно уговаривала дочь родить ребенка, сейчас, видя, какой политико - патриотический дурдом творится в детских садах и школах, настоятельно советую повременить с рождением....
16:19:26 03-09-2025
гость (11:28:16 03-09-2025) Еще не так давно уговаривала дочь родить ребенка, сейчас, ви... акститесь. Это всегда так было ну кроме 1990х. Тогда дети в киллеры шли и в путаны. Вам снова этих годы хочется?
17:02:21 03-09-2025
Гость (16:19:26 03-09-2025) акститесь. Это всегда так было ну кроме 1990х. Тогда дети в ... А ты знаешь, лучше в те! И не все шли в бандиты и в путаны, так что ты окстись!
11:39:13 03-09-2025
одна из моих любимых песен
12:08:41 03-09-2025
Гость (11:39:13 03-09-2025) одна из моих любимых песен... Это вас характеризует определенным образом
12:15:34 03-09-2025
Судя по всему, ребенка из школы надо переводить на семейное обучение, чтобы избежать всей этой индоктринациии прочими учебниками мединского.
14:12:15 03-09-2025
Гость (12:15:34 03-09-2025) Судя по всему, ребенка из школы надо переводить на семейное ...
Проблема в том, что ребенку потом все равно придется проходить аттестацию в школе по всем предметам. И содержание образования, предусмотренное ФГОС в любом случае будет необходимо освоить.
15:05:59 03-09-2025
Господи, почему что эта песня, что "Красно солнышко", такие бездарные и примитивно-клюквенные? Как-будто очень плохого поэта или ИИ попросили написать патриотично-слезливую песню, в которой обязательно должны присутствовать упоминание церкви, поля, березок, победы и народа. Неужели ничего получше не было написано за эти 30 лет?
16:58:00 03-09-2025
Эк пятую колонну корёжит
10:05:54 04-09-2025
Гость (16:58:00 03-09-2025) Эк пятую колонну корёжит...
Обязательно быть членом колонны, если у тебя есть мозги и музыкальный вкус? Не подскажете, где раздают приглашения?
22:15:06 04-09-2025
какие же всё таки токсичные комментарии ныне.... а ведь мне жту песню петь на следующей неделе и нужен текст. я задаюсь одним вопросом: это пишут чьи-то взрослые мамы, или же обычные люди, критикующие патриотические песни? я сомневаюсь что хоть что-то изменю, ведь другим своих мозгов не вставишь, но всё же, это довольно неплохая песня от АВТОРА(живого) про патриотизм и родину, в отличии от ИИ-шных. (как же приятно писать культурные комменты в 13 лет...)