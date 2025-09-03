Текст песни "Родина" Сергея Трофимова, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

03 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

С. Трофимов – "Родина"

Золотые маковки церквей над рекою,

Земляника спелая с парным молоком.

Я бегу по скошенной траве, а надо мною

Небо голубое высоко.

Я еще мальчишка лет пяти,

И радость моя поет,

И счастье мое летит.

Бабушкины сказки про любовь и отвагу,

Где добро и правда белый свет берегут.

Дедовы медали "За Берлин" и "За Прагу"

И весенний праздничный салют.

Знаю, что все вместе мы – Народ!

И счастье мое летит.

И радость моя поет.

Это все мое родное, это где-то в глубине,

Это самое святое, что осталось во мне.

Это нас хранит и лечит, как Господня благодать,

Это то, что не купить и не отнять.

Время равнодушное пройдет по округе,

Вычеркнув родные для меня адреса.

Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге

Перестанем видеть небеса.

И когда мне станет тяжело,

Я снова скажу себе,

Всем временам назло:

Это все мое родное, это где-то в глубине,

Это самое святое, что осталось во мне.

Это нас хранит и лечит, как Господня благодать,

Это то, что не купить и не отнять.

