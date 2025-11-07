НОВОСТИПроисшествия

Telegram-боты для подделки голоса официально запретили в России

Решение вынес Московский суд

07 ноября 2025, 14:31, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В России введен запрет на использование нескольких телеграм-ботов, имитирующих голоса, сообщает Telegram-канал Baza.

В судебные органы Москвы были поданы заявления в отношении трех платформ, предоставлявших услуги подмены голоса в телефонных переговорах и голосовых сообщениях.

По утверждению истца, функционал ботов использовался в противоправных целях, включая экстремистские звонки и распространение ложных сведений о террористических актах.

На основании решения суда деятельность ресурсов противоречит ряду российских законов, в том числе законодательству о связи и о борьбе с терроризмом и экстремизмом, что послужило основанием для признания и ботов запрещенными платформами.

