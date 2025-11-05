Как правило, пожилые люди без проблем продают свое имущество, а после идут в суд и говорят, что сделку совершили под влиянием мошенников

05 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

По информации от Российской гильдии риелторов, предоставленной Telegram-каналу Baza, за прошедший год отмечен рост числа судебных разбирательств, в которых прежние владельцы стремятся оспорить сделки и вернуть себе недвижимость. Этот показатель увеличился на 15–20%.

В большинстве случаев в невыгодном положении оказывается добросовестный покупатель. Причина кроется в том, что судебные органы опираются на принцип осведомленности: считается, что приобретатель обязан самостоятельно проявить предельную осторожность при проверке продавца недвижимости. Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца невозможна, поэтому рекомендуется обращаться к риелтору, который окажет помощь в подтверждении добросовестности сделки и проведет необходимую проверку. Об этом сообщил президент РГР Артемий Шурыгин.

Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожилой женщины дачу, придется выплачивать ипотеку за нее в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке. Та без проблем и лишних вопросов продала участок, а после отправилась в суд, заявив, что сделала это под влиянием мошенников.

Сами покупатели при этом утверждают, что женщина была абсолютно адекватна, а в одной из личных переписок после продажи уже говорила, что дачу ей вернут через месяц.