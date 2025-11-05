"Обманутые" пенсионеры все чаще пытаются вернуть квартиры через суд после продажи
Как правило, пожилые люди без проблем продают свое имущество, а после идут в суд и говорят, что сделку совершили под влиянием мошенников
05 ноября 2025, 15:35, ИА Амител
По информации от Российской гильдии риелторов, предоставленной Telegram-каналу Baza, за прошедший год отмечен рост числа судебных разбирательств, в которых прежние владельцы стремятся оспорить сделки и вернуть себе недвижимость. Этот показатель увеличился на 15–20%.
В большинстве случаев в невыгодном положении оказывается добросовестный покупатель. Причина кроется в том, что судебные органы опираются на принцип осведомленности: считается, что приобретатель обязан самостоятельно проявить предельную осторожность при проверке продавца недвижимости. Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца невозможна, поэтому рекомендуется обращаться к риелтору, который окажет помощь в подтверждении добросовестности сделки и проведет необходимую проверку. Об этом сообщил президент РГР Артемий Шурыгин.
Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожилой женщины дачу, придется выплачивать ипотеку за нее в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке. Та без проблем и лишних вопросов продала участок, а после отправилась в суд, заявив, что сделала это под влиянием мошенников.
Сами покупатели при этом утверждают, что женщина была абсолютно адекватна, а в одной из личных переписок после продажи уже говорила, что дачу ей вернут через месяц.
15:48:24 05-11-2025
Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ФСБ, на полиграф, тогда не будет таких эксцессов.
16:02:36 05-11-2025
Гость (15:48:24 05-11-2025) Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ... Как это сделать реально? Не выход! Нужно менять законы, механизм продажи недвижимости. Пока хоть как проверяй, хоть через нотариуса покупай, всё равно нет защиты добросовестного покупателя.
16:51:33 05-11-2025
Гость (16:02:36 05-11-2025) Как это сделать реально? Не выход! Нужно менять законы, меха... Закон в трех чтениях и все пойдут через ФСБ, а там не черные нотариусы и прочие жулики проверят и поставят печать, что пенсионер и посредники проверены на вшивость.
14:16:43 15-11-2025
Гость (15:48:24 05-11-2025) Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ... А ведь очень хорошее предложение. Но думается, что мошенники с "крышами", потому и закон на их стороне, а не на стороне покупателей. Гнилью от системы здесь просто воняет.
15:50:05 05-11-2025
А всё это началось с Долиной
15:59:09 05-11-2025
ВВП (15:50:05 05-11-2025) А всё это началось с Долиной... Началось это раньше. Суд встает на сторону социально менее защищенных. И справки из всяких медучреждений за 27000 не спасает, которую делают продавцу, что он дееспособен. Суд это не учитывает. А потом суды обращаются к решениям по подобным делам. В Долина это жирный красный маркер. К слову: у отпер Долиной от просмотра до сделки прошло 2 месяца и цена была рыночной. Покупатель остается ни с чем, так как суд не обязал вернуть деньги покупателю. И все это попахивает тем, что это выгодно застройщикам, что бы не покупали вторичку
16:03:06 05-11-2025
у пенсионеров ничего НЕ покупать. Дождаться когда того ... и потом у наследников покупать ??? А как же законы, так может и не пенсионер сделать . Как защититься лобросовестному покупателю ?
16:05:35 05-11-2025
Деньги нужно передавать продавцу под камеру. Вернуть тебе дачу (квартиру) ? Возвращай полученные за нее леньги. И сразу желание мошенничать пропадет.
16:12:51 05-11-2025
"Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца невозможна, поэтому рекомендуется обращаться к риелтору, который окажет помощь в подтверждении добросовестности сделки и проведет необходимую проверку. Об этом сообщил президент РГР Артемий Шурыгин".
Ох уж эти риэлторы и тут потсуетились. Сейчас все юристы на всех форумах и пабликах твердят, что дело Долиной породило опасный судебный прецедент от которого юристы не видят никаких способов защиты, даже при "положительной" психиатрической экспертизе бабушки продавца, суды выносят решения не в пользу добросовестных покупателей. А тут риэлтор рекомендуется обращаться к риэлтором, которые вдруг обезопасят покупателей от такой сделки. Обращение к риэлтору вообще никак не защитит от таких сделок, это бесполезное звено между Продавцом и Покупателем, который за ваши деньги "сварганит" за вас элементарный ДКП и запишется на прием для регистрации сделки. Никакую правовую экспертизу сделки не нужно ждать от него.
16:33:20 05-11-2025
Гость (16:12:51 05-11-2025) "Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца...
Некоторые крупные несут ответственность -но там исключен пункт мошенничества при котором заведено уголовное дело
16:15:30 05-11-2025
В данных ситуациях, сами пенсионеры являются мошенниками.
16:33:48 05-11-2025
Очень странно суды решения принимают, очень странно. Если уж признали сделку несостоявшейся, то возврат квартиры должен быть только после полного возврата денежных средств и никак иначе. Иначе складывается такое ощущение что судьи в доле с мошенниками
16:35:43 05-11-2025
Ну если считать, что у нас равноправие, то чем другие хуже?
Да и для застройщиков сплошные плюсы.
Ну , что поделать всегда кто-то чем-то недоволен
16:54:19 05-11-2025
Есть на это метод обхода
Купить на недееспособного маленького ребенка или на инвалида которому вы опекун. Квартиру тогда вернуть бабке будет невозможно так как выселить будет нельзя
17:11:58 05-11-2025
Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Правильно, на хитрую ж... ))
18:06:37 05-11-2025
Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Первая бабка тоже может оказаться инвалидом. А с детьми всё просто - не станут продавать квартиры при наличии маленьких детей. мало ли как ими будут спекулировать...
18:21:05 05-11-2025
Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Ага. Когда ребёнку исполнится 18 лет, он вышвырнет тебя из единственной квартиры, потому что в комп мешаешь играть. Тоже способ неидеальный.
17:15:20 05-11-2025
А что, бабок разве мало обманывают при покупке жилья? Думаю, гооораздо больше, чем решений в пользу "долиных". тем более, что здесь сыграл фактор известного человека. Если бы была просто баба Лариса, ничего бы ей не обломилось.
17:33:30 05-11-2025
Гость (17:15:20 05-11-2025) А что, бабок разве мало обманывают при покупке жилья? Думаю,... Уже обломилось и не раз
17:38:52 05-11-2025
Гость (17:33:30 05-11-2025) Уже обломилось и не раз... Факты знаете? Или только черпаете инфу из заказных статей продавцов первичек?
17:29:25 05-11-2025
С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет такого резонанса, да если бы не этот случай тоже не было бы столько шума.
Вот вы купили автомобиль у человека, который владеет им 1,5 года у него всё кристально чисто. Год владеете и начинаете продавать, а при перенес рации в РЭО его изымают. И тут зависит успели вы получить деньги или нет, но это целиком ваши проблемы с вашим покупателем.
А изымают его по процедуре банкротства собственника владевшим авто даже до того человека у которого приобретали вы.
За 3 года все сделки признаются недействительными
Хеппи энд
17:49:07 05-11-2025
Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... С квартирами такая же беда. Как узнать, что кто-то надумает банкротиться, если сегодня у него всё ОК, а через 2,5 года рухнет бизнес, обнаружится опасное заболевание и т.д. и т.п. Надо менять законы в этой сфере.
14:24:51 15-11-2025
Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... Это правда. Так было с нашим знакомым. Только оказалось, что авто в угоне ещё за двоих продавцов до него и всем им регистрировали без проблем. Ему посоветовали разобрать машину на запчасти, что он и сделал. В таком виде не отбирают почему-то. Так и лежит железо, он другую машину купил, пока тихо, никто не претендует.
18:56:38 05-11-2025
Решение проблемы элементарно: покупать что-либо надлежит лишь у того продавца, который предъявит и передаст покупателю достоверную справку о своей вменяемости!
20:22:27 05-11-2025
Гость (18:56:38 05-11-2025) Решение проблемы элементарно: покупать что-либо надлежит лиш... Нет такой справки
20:20:32 05-11-2025
Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожилой женщины дачу, придется выплачивать ипотеку за нее в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке/// Вопрос простой, а почему не вернули деньги этой семье?
21:33:49 11-11-2025
Гость (20:20:32 05-11-2025) Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожил... Потому что денег у бабушки нет...
22:42:08 05-11-2025
Гость (16:12:51 05-11-2025) "Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца... А дедушки продавцы?
14:25:16 15-11-2025
Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... Это правда. Так было с нашим знакомым. Только оказалось, что авто в угоне ещё за двоих продавцов до него и всем им регистрировали без проблем. Ему посоветовали разобрать машину на запчасти, что он и сделал. В таком виде не отбирают почему-то. Так и лежит железо, он другую машину купил, пока тихо, никто не претендует.