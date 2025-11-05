НОВОСТИПроисшествия

"Обманутые" пенсионеры все чаще пытаются вернуть квартиры через суд после продажи

Как правило, пожилые люди без проблем продают свое имущество, а после идут в суд и говорят, что сделку совершили под влиянием мошенников

05 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

По информации от Российской гильдии риелторов, предоставленной Telegram-каналу Baza, за прошедший год отмечен рост числа судебных разбирательств, в которых прежние владельцы стремятся оспорить сделки и вернуть себе недвижимость. Этот показатель увеличился на 15–20%.

В большинстве случаев в невыгодном положении оказывается добросовестный покупатель. Причина кроется в том, что судебные органы опираются на принцип осведомленности: считается, что приобретатель обязан самостоятельно проявить предельную осторожность при проверке продавца недвижимости. Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца невозможна, поэтому рекомендуется обращаться к риелтору, который окажет помощь в подтверждении добросовестности сделки и проведет необходимую проверку. Об этом сообщил президент РГР Артемий Шурыгин.

Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожилой женщины дачу, придется выплачивать ипотеку за нее в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке. Та без проблем и лишних вопросов продала участок, а после отправилась в суд, заявив, что сделала это под влиянием мошенников. 

Сами покупатели при этом утверждают, что женщина была абсолютно адекватна, а в одной из личных переписок после продажи уже говорила, что дачу ей вернут через месяц.

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

15:48:24 05-11-2025

Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ФСБ, на полиграф, тогда не будет таких эксцессов.

Avatar Picture
Гость

16:02:36 05-11-2025

Гость (15:48:24 05-11-2025) Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ... Как это сделать реально? Не выход! Нужно менять законы, механизм продажи недвижимости. Пока хоть как проверяй, хоть через нотариуса покупай, всё равно нет защиты добросовестного покупателя.

Avatar Picture
Гость

16:51:33 05-11-2025

Гость (16:02:36 05-11-2025) Как это сделать реально? Не выход! Нужно менять законы, меха... Закон в трех чтениях и все пойдут через ФСБ, а там не черные нотариусы и прочие жулики проверят и поставят печать, что пенсионер и посредники проверены на вшивость.

Avatar Picture
Гость

14:16:43 15-11-2025

Гость (15:48:24 05-11-2025) Этих пенсионеров перед сделкой надо непременно приглашать в ... А ведь очень хорошее предложение. Но думается, что мошенники с "крышами", потому и закон на их стороне, а не на стороне покупателей. Гнилью от системы здесь просто воняет.

Avatar Picture
ВВП

15:50:05 05-11-2025

А всё это началось с Долиной

Avatar Picture
Гость

15:59:09 05-11-2025

ВВП (15:50:05 05-11-2025) А всё это началось с Долиной... Началось это раньше. Суд встает на сторону социально менее защищенных. И справки из всяких медучреждений за 27000 не спасает, которую делают продавцу, что он дееспособен. Суд это не учитывает. А потом суды обращаются к решениям по подобным делам. В Долина это жирный красный маркер. К слову: у отпер Долиной от просмотра до сделки прошло 2 месяца и цена была рыночной. Покупатель остается ни с чем, так как суд не обязал вернуть деньги покупателю. И все это попахивает тем, что это выгодно застройщикам, что бы не покупали вторичку

Avatar Picture
Юрий

16:03:06 05-11-2025

у пенсионеров ничего НЕ покупать. Дождаться когда того ... и потом у наследников покупать ??? А как же законы, так может и не пенсионер сделать . Как защититься лобросовестному покупателю ?

Avatar Picture
Гость

16:05:35 05-11-2025

Деньги нужно передавать продавцу под камеру. Вернуть тебе дачу (квартиру) ? Возвращай полученные за нее леньги. И сразу желание мошенничать пропадет.

Avatar Picture
Гость

16:12:51 05-11-2025

"Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца невозможна, поэтому рекомендуется обращаться к риелтору, который окажет помощь в подтверждении добросовестности сделки и проведет необходимую проверку. Об этом сообщил президент РГР Артемий Шурыгин".
Ох уж эти риэлторы и тут потсуетились. Сейчас все юристы на всех форумах и пабликах твердят, что дело Долиной породило опасный судебный прецедент от которого юристы не видят никаких способов защиты, даже при "положительной" психиатрической экспертизе бабушки продавца, суды выносят решения не в пользу добросовестных покупателей. А тут риэлтор рекомендуется обращаться к риэлтором, которые вдруг обезопасят покупателей от такой сделки. Обращение к риэлтору вообще никак не защитит от таких сделок, это бесполезное звено между Продавцом и Покупателем, который за ваши деньги "сварганит" за вас элементарный ДКП и запишется на прием для регистрации сделки. Никакую правовую экспертизу сделки не нужно ждать от него.

Avatar Picture
Гость

16:33:20 05-11-2025

Гость (16:12:51 05-11-2025) "Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца...
Некоторые крупные несут ответственность -но там исключен пункт мошенничества при котором заведено уголовное дело

Avatar Picture
Гость

16:15:30 05-11-2025

В данных ситуациях, сами пенсионеры являются мошенниками.

Avatar Picture
Гость

16:33:48 05-11-2025

Очень странно суды решения принимают, очень странно. Если уж признали сделку несостоявшейся, то возврат квартиры должен быть только после полного возврата денежных средств и никак иначе. Иначе складывается такое ощущение что судьи в доле с мошенниками

Avatar Picture
Гость

16:35:43 05-11-2025

Ну если считать, что у нас равноправие, то чем другие хуже?
Да и для застройщиков сплошные плюсы.
Ну , что поделать всегда кто-то чем-то недоволен

Avatar Picture
Холмс

16:54:19 05-11-2025

Есть на это метод обхода
Купить на недееспособного маленького ребенка или на инвалида которому вы опекун. Квартиру тогда вернуть бабке будет невозможно так как выселить будет нельзя

Avatar Picture
Гость

17:11:58 05-11-2025

Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Правильно, на хитрую ж... ))

Avatar Picture
Гость

18:06:37 05-11-2025

Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Первая бабка тоже может оказаться инвалидом. А с детьми всё просто - не станут продавать квартиры при наличии маленьких детей. мало ли как ими будут спекулировать...

Avatar Picture
Гость

18:21:05 05-11-2025

Холмс (16:54:19 05-11-2025) Есть на это метод обходаКупить на недееспособного малень... Ага. Когда ребёнку исполнится 18 лет, он вышвырнет тебя из единственной квартиры, потому что в комп мешаешь играть. Тоже способ неидеальный.

Avatar Picture
Гость

17:15:20 05-11-2025

А что, бабок разве мало обманывают при покупке жилья? Думаю, гооораздо больше, чем решений в пользу "долиных". тем более, что здесь сыграл фактор известного человека. Если бы была просто баба Лариса, ничего бы ей не обломилось.

Avatar Picture
Гость

17:33:30 05-11-2025

Гость (17:15:20 05-11-2025) А что, бабок разве мало обманывают при покупке жилья? Думаю,... Уже обломилось и не раз

Avatar Picture
Гость

17:38:52 05-11-2025

Гость (17:33:30 05-11-2025) Уже обломилось и не раз... Факты знаете? Или только черпаете инфу из заказных статей продавцов первичек?

Avatar Picture
Гость

17:29:25 05-11-2025

С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет такого резонанса, да если бы не этот случай тоже не было бы столько шума.
Вот вы купили автомобиль у человека, который владеет им 1,5 года у него всё кристально чисто. Год владеете и начинаете продавать, а при перенес рации в РЭО его изымают. И тут зависит успели вы получить деньги или нет, но это целиком ваши проблемы с вашим покупателем.
А изымают его по процедуре банкротства собственника владевшим авто даже до того человека у которого приобретали вы.
За 3 года все сделки признаются недействительными
Хеппи энд

Avatar Picture
Гость

17:49:07 05-11-2025

Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... С квартирами такая же беда. Как узнать, что кто-то надумает банкротиться, если сегодня у него всё ОК, а через 2,5 года рухнет бизнес, обнаружится опасное заболевание и т.д. и т.п. Надо менять законы в этой сфере.

Avatar Picture
Гость

14:24:51 15-11-2025

Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... Это правда. Так было с нашим знакомым. Только оказалось, что авто в угоне ещё за двоих продавцов до него и всем им регистрировали без проблем. Ему посоветовали разобрать машину на запчасти, что он и сделал. В таком виде не отбирают почему-то. Так и лежит железо, он другую машину купил, пока тихо, никто не претендует.

Avatar Picture
Гость

18:56:38 05-11-2025

Решение проблемы элементарно: покупать что-либо надлежит лишь у того продавца, который предъявит и передаст покупателю достоверную справку о своей вменяемости!

Avatar Picture
Гость

20:22:27 05-11-2025

Гость (18:56:38 05-11-2025) Решение проблемы элементарно: покупать что-либо надлежит лиш... Нет такой справки

Avatar Picture
Гость

20:20:32 05-11-2025

Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожилой женщины дачу, придется выплачивать ипотеку за нее в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке/// Вопрос простой, а почему не вернули деньги этой семье?

Avatar Picture
Гость

21:33:49 11-11-2025

Гость (20:20:32 05-11-2025) Так, например, семье из Новосибирска, которая купила у пожил... Потому что денег у бабушки нет...

Avatar Picture
Евгения

22:42:08 05-11-2025

Гость (16:12:51 05-11-2025) "Однако, как утверждают юристы, абсолютная проверка продавца... А дедушки продавцы?

Avatar Picture
гость

14:25:16 15-11-2025

Гость (17:29:25 05-11-2025) С автомобилями ещё интереснее, но так как суммы меньше нет т... Это правда. Так было с нашим знакомым. Только оказалось, что авто в угоне ещё за двоих продавцов до него и всем им регистрировали без проблем. Ему посоветовали разобрать машину на запчасти, что он и сделал. В таком виде не отбирают почему-то. Так и лежит железо, он другую машину купил, пока тихо, никто не претендует.

