Труп 54-летнего мужчины передали полиции

03 ноября 2025, 11:47, ИА Амител

Фото: КГКУ "Спасатель" / vk.com/krasspas

В Красноярском крае спасатели нашли тело рыбака, который пропал на реке Мана в Партизанском районе. Там же в конце сентября бесследно исчезла семья Усольцевых, поиски которой все еще не увенчались успехом. Об этом сообщает краевое учреждение "Спасатель" на странице во "ВКонтакте".

«В ходе поиска спасатели обследовали 65 км акватории, 50 км береговой линии, 75 км проток и более 350 кв. метров дна реки эхолотом», – сказано в публикации.

Труп 54-летнего мужчины, который 18 октября отправился на рыбалку, передали сотрудникам полиции. Отметим, что он доехал до станции Кой в Партизанском районе, где взял лодку и продукты, планируя вернуться 19 октября. Когда стало известно, что он не выходит на связь, спасатели начали поисковую операцию.

Напомним, в этом же районе пропала семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. 28 сентября они ушли в поход и не вернулись. Туристов до сих пор ищут. В операции были задействованы профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов. До сих пор о судьбе пропавших ничего неизвестно. По официальной информации, не удалось обнаружить никаких следов.