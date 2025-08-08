Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле под Новосибирском

Подозреваемых задержали

08 августа 2025, 18:40, ИА Амител

В Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве молодого человека, сообщает NGS со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел непосредственно в салоне автомобиля. В ходе ссоры один из подозреваемых нанес жертве несколько ударов ножом в различные части тела, что привело к смертельному исходу. После совершения преступления оба мужчины скрылись с места происшествия.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний житель Коченевского района и 34-летний новосибирец, ранее судимый за кражу и грабеж», – отмечает издание.

Задержание происходило по двум адресам: одного подозреваемого полицейские нашли в его собственном доме, второго – в рабочем поселке Коченево, где он скрывался у знакомых.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, следственные органы проводят все необходимые процессуальные действия. Следователи изучают подробности конфликта, который привел к трагическому исходу, а также проверяют причастность обоих задержанных к совершению преступления.

