Теперь ВК. Россияне предпочли "Телеграмму" другой сервис для общения
Для онлайн-разговоров подключают безлимитные тарифы
24 февраля 2026, 17:00, ИА Амител
Жители России не спешат отказываться от онлайн-общения, но теперь для этого выбирают другие онлайн-площадки. А более 43% абонентов подключают тарифы с безлимитным трафиком в сети и нулевым пакетом минут. Об этом свидетельствуют данные подключений на платформе YotaАрхив ("ЙотаАрхив").
Молодежь меняет предпочтения
По данным оператора, в январе этого года пользователи 14–24 лет чаще всего подключали безлимитный доступ к ВК — почти 10% от общего числа активаций. Сервис сместил с первого места "Tелеграм", который удерживал лидерство с 2024 года.
В число востребованных приложений также вошли WeChat ("УиЧат"), "Рутьюб" и "Тик-Ток".
Безлимит остается главным критерием
Неограниченный интернет остается одним из основных критериев при выборе тарифа. На платформе YotaАрхив самыми популярными стали предложения с безлимитным трафиком и нулем минут — их доля составляет 43% от всех подключений.
«Когда мы запускали YotaАрхив, задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.По его словам, формат оказался востребованным: каждую неделю появляется около 13 тысяч новых предложений.
В Алтайском крае тарифами чаще делятся мужчины — их 62%. Почти половина пользователей сервиса — люди в возрасте 36–50 лет. При этом молодежь 14–24 лет чаще подключается к уже размещенным тарифам — 21%, чем публикует свои, — 12%. Самую высокую активность клиентов отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и Кемеровской области.
ООО "Скартел", ИНН 7701725181
17:06:23 24-02-2026
ну ВК наверное не заблокируют ?
да ведь ?
17:07:42 24-02-2026
Да понятно, что "предпочли", когда в магазине не будет колбасы, россияне чего-нибудь "предпочтут".
17:13:06 24-02-2026
На кого эта статья рассчитана? Все знают что молодежь вся в телеге, а в амике молодежи по минимуму. че за заказная статья
10:02:02 25-02-2026
Алексей (17:13:06 24-02-2026) На кого эта статья рассчитана? Все знают что молодежь вся в... дак там и написано внизу что это рекламо )))
18:34:15 24-02-2026
Врешь, не возьмешь!!!
20:58:48 24-02-2026
Ну и всё, ну и отстантте уже!
22:55:08 24-02-2026
Вы такой пропагандой только бабушек сможите убедить, которые тв смотрят и всё. )) какой бред )
15:33:53 25-02-2026
Вконтакте сегодня - лагающая помойка, молодёжи она точно не интересна. Ничего не имею против Йоты, но пиарить ВК это полный кринж.
06:00:06 26-02-2026
Топ-100 невыдуманных историй, о которых невозможно молчать
07:09:28 26-02-2026
Согласованная атака на ТГ это же просто совпадение? Такой топорной работы россияне не видели даже вовремя продвижения пенсионной реформы)))