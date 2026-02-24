Теперь ВК. Россияне предпочли "Телеграмму" другой сервис для общения

Для онлайн-разговоров подключают безлимитные тарифы

24 февраля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRaxw3

Жители России не спешат отказываться от онлайн-общения, но теперь для этого выбирают другие онлайн-площадки. А более 43% абонентов подключают тарифы с безлимитным трафиком в сети и нулевым пакетом минут. Об этом свидетельствуют данные подключений на платформе YotaАрхив ("ЙотаАрхив").

Молодежь меняет предпочтения

По данным оператора, в январе этого года пользователи 14–24 лет чаще всего подключали безлимитный доступ к ВК — почти 10% от общего числа активаций. Сервис сместил с первого места "Tелеграм", который удерживал лидерство с 2024 года.

В число востребованных приложений также вошли WeChat ("УиЧат"), "Рутьюб" и "Тик-Ток".

Безлимит остается главным критерием

Неограниченный интернет остается одним из основных критериев при выборе тарифа. На платформе YotaАрхив самыми популярными стали предложения с безлимитным трафиком и нулем минут — их доля составляет 43% от всех подключений.

«Когда мы запускали YotaАрхив, задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.По его словам, формат оказался востребованным: каждую неделю появляется около 13 тысяч новых предложений.

В Алтайском крае тарифами чаще делятся мужчины — их 62%. Почти половина пользователей сервиса — люди в возрасте 36–50 лет. При этом молодежь 14–24 лет чаще подключается к уже размещенным тарифам — 21%, чем публикует свои, — 12%. Самую высокую активность клиентов отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и Кемеровской области.

