Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 13 июля
В Барнауле при этом осадков не прогнозируют
13 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com
Теплая и дождливая погода установится в Алтайском крае 13 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем ожидается +22...+27 градусов. В отдельных районах при этом пройдут кратковременные дожди, грозы с ливнями, также возможен град. Ветер подует западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17–22 м/с.
В Барнауле термометры покажут +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 12 м/с.
Комментарии 0