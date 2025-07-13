Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 13 июля

В Барнауле при этом осадков не прогнозируют

13 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Теплая и дождливая погода установится в Алтайском крае 13 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем ожидается +22...+27 градусов. В отдельных районах при этом пройдут кратковременные дожди, грозы с ливнями, также возможен град. Ветер подует западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17–22 м/с.

В Барнауле термометры покажут +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 12 м/с.