Террористы расстреляли автобус с пассажирами в Иерусалиме

08 сентября 2025, 15:18, ИА Амител

Террористы захватили автобус в Израиле / Фото: кадр из видео Shot

В Иерусалиме произошел теракт: неизвестные открыли стрельбу по пассажирам автобуса на улице Игаль Ядин, пишет Shot.

Четыре человека погибли, 20 ранены, из них семеро – в тяжелом состоянии. Один из террористов был нейтрализован солдатом, находившимся в салоне, второго ликвидировали вооруженные гражданские на остановке.

На месте работают экстренные службы.