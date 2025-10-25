Томенко и Романенко поздравили алтайских таможенников с профессиональным праздником

Первые лица региона отметили вклад сотрудников таможни в безопасность Алтайского края

25 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко направили свои поздравления работникам Алтайской таможни по случаю их профессионального праздника.

«Дорогие сотрудники Алтайской таможни! Примите наши искренние поздравления! Ваша работа имеет колоссальное значение для страны и граждан. Сотрудники таможенной службы неустанно оберегают национальные интересы, пресекая попытки ввоза поддельной и запрещенной продукции, а также нелегального вывоза стратегических ресурсов и товаров, тем самым внося существенный вклад в формирование государственного бюджета», – сообщили первые лица региона.

Губернатор отметил, что с начала текущего года Алтайская таможня обеспечила поступление в государственную казну свыше 605 миллионов рублей в виде различных платежей и взыскала около 11 миллионов рублей административных штрафов. Более чем за три десятилетия с момента основания Алтайская таможня превратилась в одну из самых крупных в Сибирском регионе и за его пределами, заняв лидирующие позиции в таможенной системе России.