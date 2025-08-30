Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города

Губернатор Алтайского края пожелал жителям региональной столицы здоровья и успехов, а самому городу – благополучия и процветания

30 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Виктор Томенко на отчете / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с 295-летним юбилеем региональной столицы. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Как отметил глава края, Барнаул не единожды вместе со всей Россией переживал знаковые события и менял векторы развития. Губернатор напомнил, какую важную роль в годы Великой Отечественной войны сыграл город. Столица Алтайского края обеспечивала фронт снарядами, патронами, двигателями для танков, продовольствием, обувью и верхней одеждой.

«В считанные дни было налажено военное производство на эвакуированных предприятиях. За станками стояли по 18–20 часов в сутки – в основном женщины и дети с 14 лет. Краевая столица внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией, за что четыре года назад была удостоена высокого звания "Город трудовой доблести"», – подчеркнул Виктор Томенко.

Современный Барнаул губернатор охарактеризовал как крупный промышленный, научно-образовательный, медицинский, культурный и спортивный центр Сибири. С его слов, город привлекает все больше туристов и развивается. При этом он сохраняет самобытность, уют и душевность.

Виктор Томенко напомнил, что сегодня Барнаул выполняет важнейшие задачи по обеспечению безопасности России.

«Тысячи горожан с первых дней специальной военной операции отправились сражаться за безопасность и независимость Родины. Устойчивое развитие экономики позволяет краевой столице быть надежным тылом, где оказывают поддержку в решении задач СВО, помогая защитникам Отечества и их семьям», – добавил губернатор.

Глава Алтайского края подчеркнул, что барнаульцы одними из первых развернули добровольческую деятельность. Тем самым они подтвердили, что у города большое и любящее сердце, в котором есть место для каждого.