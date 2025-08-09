Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника

Губернатор региона и спикер АКЗС пожелали всем твердой воли к победе, неиссякаемой энергии и стремления к здоровому образу жизни

09 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем физкультурника. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«Уважаемые спортсмены и тренеры! Дорогие жители Алтайского края Поздравляем вас с Днем физкультурника! Этот праздник объединяет всех, кто неравнодушен к спорту: от любителей физической культуры и спорта до олимпийских чемпионов», – сказано в публикации.

Как отметили первые лица края, здоровый образ жизни становится все более популярным в регионе. Этому способствует создание необходимой инфраструктуры: например, площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО стали доступны не только в крупных городах, но и в отдаленных районах края.

Также Томенко и Романенко подчеркнули, что в Алтайском крае бережно хранят лучшие традиции массового спорта. Так, проводятся зимние и летние олимпиады для сельских и городских спортсменов, а также соревнования между трудовыми коллективами.

Кроме того, с их слов, радуют своими достижениями профессиональные спортсмены Алтайского края. Они достойно представляют малую родину на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.