Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника
Губернатор региона и спикер АКЗС пожелали всем твердой воли к победе, неиссякаемой энергии и стремления к здоровому образу жизни
09 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем физкультурника. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
«Уважаемые спортсмены и тренеры! Дорогие жители Алтайского края Поздравляем вас с Днем физкультурника! Этот праздник объединяет всех, кто неравнодушен к спорту: от любителей физической культуры и спорта до олимпийских чемпионов», – сказано в публикации.
Как отметили первые лица края, здоровый образ жизни становится все более популярным в регионе. Этому способствует создание необходимой инфраструктуры: например, площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО стали доступны не только в крупных городах, но и в отдаленных районах края.
Также Томенко и Романенко подчеркнули, что в Алтайском крае бережно хранят лучшие традиции массового спорта. Так, проводятся зимние и летние олимпиады для сельских и городских спортсменов, а также соревнования между трудовыми коллективами.
Кроме того, с их слов, радуют своими достижениями профессиональные спортсмены Алтайского края. Они достойно представляют малую родину на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
«Дорогие друзья! Пусть стремление к здоровому образу жизни никогда не покидает вас. Желаем вам неиссякаемой энергии и твердой воли к победе. Пусть каждый тренировочный день приносит радость, а победы – заслуженное признание!» – заключили политики.
