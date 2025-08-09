Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем физкультурника
Глава города пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений
09 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей столицы Алтайского края с Днем физкультурника. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Градоначальник отметил, что сегодняшний праздник объединяет всех приверженцев физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни: тренеров, спортсменов, болельщиков, детей и взрослых.
Вячеслав Франк подчеркнул, что популярность спорта в Барнауле растет как среди молодежи, так и среди представителей старшего поколения. Глава города также добавил, что благодаря общим усилиям краевая столица становится привлекательнее для проведения состязаний всероссийского и международного уровней.
«Спасибо тренерам и наставникам, которые воспитывают юных барнаульцев и прививают молодежи вкус к здоровому и активному образу жизни. Мы гордимся своими спортсменами и тренерами, которые достигают высоких результатов и прославляют наш город!» – поблагодарил глава Барнаула.
Мэр краевой столицы пожелал всем любителям и профессионалам спорта крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений.
