Томские чиновники потратили 1,5 млн рублей из бюджета на алкоголь и деликатесы

Все покупки предназначены для мероприятий

04 сентября 2025, 10:59, ИА Амител

Праздничный стол / Фото: amic.ru

В Томской области власти оказались в центре внимания из-за дорогостоящих закупок алкоголя и продуктов за счет бюджета. Как сообщает Telegram-канал Mash, региональная администрация приобрела 680 бутылок элитного алкоголя и угощения на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Из них около 600 тысяч рублей ушло на закупку спиртного. В списке значатся водка с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, а также коньяк объемом не менее полулитра с выдержкой от трех лет.

На закуски потратили еще 950 тысяч. Среди закупленного различные виды сыров, копченый лосось, замороженный кальмар, зернистая икра и консервы из морской капусты.

«В администрации пояснили, что все покупки предназначены для мероприятий, запланированных в рамках культурной программы и официальных рабочих встреч», – пишет Telegram-канал. 

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:06:28 04-09-2025

и консервы из морской капусты.

НИЩЕБРОДЫ! )))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:16:06 04-09-2025

Гость (11:06:28 04-09-2025) и консервы из морской капусты.НИЩЕБРОДЫ! )))))... йододефицит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:21 04-09-2025

Мусик (11:16:06 04-09-2025) йододефицит... Не, дефицит мозгов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:42 04-09-2025

Не они первые. Все чинуши так поступают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:03 04-09-2025

600 000 / 680 = 882,35 за бутылку. Это точно элитный алкоголь? Или бутылки просто маленькие?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:07 04-09-2025

зато какой бы вой начался, если бы учитель приняла в подарок бутылку приличного шампанского и пироженки из чери мэри.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:35 04-09-2025

что за "рабочие встречи" с алкоголем? может они еще проходят в саунах?

  0 Нравится
Ответить
