Томские чиновники потратили 1,5 млн рублей из бюджета на алкоголь и деликатесы

Все покупки предназначены для мероприятий

04 сентября 2025, 10:59, ИА Амител

Праздничный стол / Фото: amic.ru

В Томской области власти оказались в центре внимания из-за дорогостоящих закупок алкоголя и продуктов за счет бюджета. Как сообщает Telegram-канал Mash, региональная администрация приобрела 680 бутылок элитного алкоголя и угощения на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Из них около 600 тысяч рублей ушло на закупку спиртного. В списке значатся водка с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, а также коньяк объемом не менее полулитра с выдержкой от трех лет.

На закуски потратили еще 950 тысяч. Среди закупленного различные виды сыров, копченый лосось, замороженный кальмар, зернистая икра и консервы из морской капусты.

«В администрации пояснили, что все покупки предназначены для мероприятий, запланированных в рамках культурной программы и официальных рабочих встреч», – пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что Дворец культуры города Барнаула ищет подрядчика, который обеспечит поставку и монтаж кресел в зрительный зал. За это ДК готов заплатить максимум 14,1 млн рублей.