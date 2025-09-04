Томские чиновники потратили 1,5 млн рублей из бюджета на алкоголь и деликатесы
Все покупки предназначены для мероприятий
04 сентября 2025, 10:59, ИА Амител
В Томской области власти оказались в центре внимания из-за дорогостоящих закупок алкоголя и продуктов за счет бюджета. Как сообщает Telegram-канал Mash, региональная администрация приобрела 680 бутылок элитного алкоголя и угощения на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.
Из них около 600 тысяч рублей ушло на закупку спиртного. В списке значатся водка с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, а также коньяк объемом не менее полулитра с выдержкой от трех лет.
На закуски потратили еще 950 тысяч. Среди закупленного различные виды сыров, копченый лосось, замороженный кальмар, зернистая икра и консервы из морской капусты.
«В администрации пояснили, что все покупки предназначены для мероприятий, запланированных в рамках культурной программы и официальных рабочих встреч», – пишет Telegram-канал.
11:06:28 04-09-2025
и консервы из морской капусты.
НИЩЕБРОДЫ! )))))
11:16:06 04-09-2025
Гость (11:06:28 04-09-2025) и консервы из морской капусты.НИЩЕБРОДЫ! )))))... йододефицит
11:21:21 04-09-2025
Мусик (11:16:06 04-09-2025) йододефицит... Не, дефицит мозгов.
11:21:42 04-09-2025
Не они первые. Все чинуши так поступают.
11:28:03 04-09-2025
600 000 / 680 = 882,35 за бутылку. Это точно элитный алкоголь? Или бутылки просто маленькие?
11:40:07 04-09-2025
зато какой бы вой начался, если бы учитель приняла в подарок бутылку приличного шампанского и пироженки из чери мэри.
12:21:35 04-09-2025
что за "рабочие встречи" с алкоголем? может они еще проходят в саунах?