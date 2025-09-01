ДК Барнаула хочет поменять кресла в зрительном зале за 14 млн рублей

Кресла должны будут прослужить минимум 15 лет

01 сентября 2025, 12:20, ИА Амител

Дворец культуры города Барнаула / Фото: amic.ru

Дворец культуры города Барнаула ищет подрядчика, который обеспечит поставку и монтаж кресел в зрительный зал. За это ДК готов заплатить максимум 14,1 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет поставить 642 стула на металлическом каркасе, 26 боковых откидных сидений (страфонтенов) и 56 передвижных секционных кресел для концертного зала. Товар должен прийти в ДК в оригинальной заводской упаковке и соответствовать всем требованиям. В месте поставки кресел компания должна будет выполнить: погрузо-разгрузочные и монтажные работы, а также уборку и вывоз упаковочного материала. Время монтажа кресел включено в срок поставки товара.

«Конструкция кресел должна обеспечивать высокий уровень комфорта и поддержки поясничной области, что достигается эргономикой кресла (наклон, кривизна сиденья и спинки), кресло должно иметь классический театральный вид. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в эксплуатации, не ремонтировался, не восстанавливался, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений», – сказано в документации закупки.

Кресла должны прослужить минимум 15 лет – все эти годы будет действовать гарантия на товар. В течение всего срока подрядчик обязуется за свой счет менять, ремонтировать и восстанавливать кресла.

Закупка появилась на портале 29 августа 2025 года, подавать заявки на нее можно до 10 сентября. Итоги лота подведут 12 сентября. Контракт вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

