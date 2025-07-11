НОВОСТИНаука и образование

Томский университет систем управления и радиоэлектроники приглашает на встречу с ректором

Он ответит на вопросы абитуриентов и их родителей

11 июля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJRWXEp

Встреча с родителями в ТУСУРе / Фото предоставлено пресс-службой вуза
Встреча с родителями в ТУСУРе / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники приглашает родителей абитуриентов на традиционную встречу с ректором университета Виктором Рулевским. Она пройдет 14 июля 2025 года в 20:00 (по местному времени) в КМП "Молодежь ТУСУР" в Томске.

На встрече Виктор Рулевский лично ответит на вопросы о:

  • правилах приема в 2025 году;
  • материально-техническом обеспечении учебного процесса;
  • условиях проживания в общежитиях;
  • перспективах трудоустройства выпускников.

Участвовать можно как очно, так и дистанционно. Чтобы попасть на встречу, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке (количество мест ограничено). Мероприятие пройдет по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 46. Также будет онлайн-трансляция в официальном сообществе ТУСУРа во "ВКонтакте".

ТУСУР создает все условия для открытого диалога с родительским сообществом и гарантирует полное информирование о возможностях, которые университет предоставляет своим студентам.

ФГАОУ ВО "ТУСУР", ИНН 7021000043

образование вузы
Читайте также в сюжете: Куда пойти учиться в 2025 году?

Комментарии 2

Avatar Picture
Мимопроходящий

10:55:41 11-07-2025

Это же бывший ТИАСУР?? )) Когда-то я хотел там учиться.. не срослось..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:43 11-07-2025

Да нет, это ТИРЭТ!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров