Томский университет систем управления и радиоэлектроники приглашает на встречу с ректором

Он ответит на вопросы абитуриентов и их родителей

11 июля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJRWXEp

Встреча с родителями в ТУСУРе / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники приглашает родителей абитуриентов на традиционную встречу с ректором университета Виктором Рулевским. Она пройдет 14 июля 2025 года в 20:00 (по местному времени) в КМП "Молодежь ТУСУР" в Томске.

На встрече Виктор Рулевский лично ответит на вопросы о:

правилах приема в 2025 году;

материально-техническом обеспечении учебного процесса;

условиях проживания в общежитиях;

перспективах трудоустройства выпускников.

Участвовать можно как очно, так и дистанционно. Чтобы попасть на встречу, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке (количество мест ограничено). Мероприятие пройдет по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 46. Также будет онлайн-трансляция в официальном сообществе ТУСУРа во "ВКонтакте".

ТУСУР создает все условия для открытого диалога с родительским сообществом и гарантирует полное информирование о возможностях, которые университет предоставляет своим студентам.

ФГАОУ ВО "ТУСУР", ИНН 7021000043

Реклама