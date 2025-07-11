Томский университет систем управления и радиоэлектроники приглашает на встречу с ректором
Он ответит на вопросы абитуриентов и их родителей
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники приглашает родителей абитуриентов на традиционную встречу с ректором университета Виктором Рулевским. Она пройдет 14 июля 2025 года в 20:00 (по местному времени) в КМП "Молодежь ТУСУР" в Томске.
На встрече Виктор Рулевский лично ответит на вопросы о:
- правилах приема в 2025 году;
- материально-техническом обеспечении учебного процесса;
- условиях проживания в общежитиях;
- перспективах трудоустройства выпускников.
Участвовать можно как очно, так и дистанционно. Чтобы попасть на встречу, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке (количество мест ограничено). Мероприятие пройдет по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 46. Также будет онлайн-трансляция в официальном сообществе ТУСУРа во "ВКонтакте".
ТУСУР создает все условия для открытого диалога с родительским сообществом и гарантирует полное информирование о возможностях, которые университет предоставляет своим студентам.
Это же бывший ТИАСУР?? )) Когда-то я хотел там учиться.. не срослось..
Да нет, это ТИРЭТ!