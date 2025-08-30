НОВОСТИКультура

Торжественный марш и величественный звук. Плац-концерт духовых оркестров прошел в Барнауле

В честь Дня города музыканты выступили на площади Сахарова

30 августа 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

30 августа, в день 295-летия Барнаула, на площади Сахарова состоялся плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша".

Участие в фестивале приняли коллективы из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска и Барнаула.

Как музыканты торжественно промаршировали по городу – смотрите в нашем фоторепортаже.

Плац-концерт – это выступление, в котором музыканты совмещают игру на музыкальных инструментах с заранее подготовленным маршем, перестроениями, вокалом, хореографией и театрализацией.

Напомним, с афишей праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Авиашоу, выставки и концерты. Полная программа празднования 295-летия города Барнаула

Отмечать юбилей краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города
Комментарии 1

Гость

17:36:00 30-08-2025

эх, на видео бы ссылочку

