Торжественный марш и величественный звук. Плац-концерт духовых оркестров прошел в Барнауле

В честь Дня города музыканты выступили на площади Сахарова

30 августа 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

30 августа, в день 295-летия Барнаула, на площади Сахарова состоялся плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша".

Участие в фестивале приняли коллективы из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска и Барнаула.

Как музыканты торжественно промаршировали по городу – смотрите в нашем фоторепортаже.

Плац-концерт – это выступление, в котором музыканты совмещают игру на музыкальных инструментах с заранее подготовленным маршем, перестроениями, вокалом, хореографией и театрализацией.

Напомним, с афишей праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.