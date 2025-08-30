Торжественный марш и величественный звук. Плац-концерт духовых оркестров прошел в Барнауле
В честь Дня города музыканты выступили на площади Сахарова
30 августа 2025, 15:55, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
30 августа, в день 295-летия Барнаула, на площади Сахарова состоялся плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша".
Участие в фестивале приняли коллективы из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска и Барнаула.
Как музыканты торжественно промаршировали по городу – смотрите в нашем фоторепортаже.
Плац-концерт – это выступление, в котором музыканты совмещают игру на музыкальных инструментах с заранее подготовленным маршем, перестроениями, вокалом, хореографией и театрализацией.
Напомним, с афишей праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.
Читайте также в сюжете: Барнаулу - 295! Столица Алтайского края празднует юбилей
17:36:00 30-08-2025
эх, на видео бы ссылочку