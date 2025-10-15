НОВОСТИОбщество

Тракторист и механик. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Алтайском крае

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали заведующий отделением диагностики, 3D-художник в IT-компанию и врач-оториноларинголог

15 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий в Алтайском крае за октябрь. В список вошли специалисты с заработной платой от 100 до 200 тысяч рублей.

Топ высокооплачиваемых предложений:

Особенностью рынка труда Алтайского края стало сочетание традиционных сельскохозяйственных профессий с современными IT-специальностями. Например, трактористу-машинисту предлагают до 200 000 рублей с предоставлением жилья и компенсацией ГСМ, а 3D-художнику – от 100 000 рублей с возможностью удаленной работы и получения акций компании.

В медицинской сфере наиболее востребованы заведующие отделениями и врачи-специалисты, при этом механик по протезам может получать до 100 000 рублей при наличии среднего профессионального образования.

Барнаул Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:22:59 15-10-2025

Больше всего бесят значения «до»...
«До» не значит 200 000,00 руб., получать — это 100%.
Да и «от 100 000,00 руб.» тоже не гарантирует эту сумму))))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:09 15-10-2025

зарплаты с вахты, наверное.
так для вахты это немного.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гости

10:42:31 15-10-2025

Гость (10:26:09 15-10-2025) зарплаты с вахты, наверное.так для вахты это немного.... Какой вахты. В пределах Алтайского края?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:11 15-10-2025

На постоянную работу нужен дворник и разнорабочий.
Зарплата 30, с ежеквартальной премией 50. Есть еще 13я.
НЕ ИДУТ!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:02 15-10-2025

Гость (12:39:11 15-10-2025) На постоянную работу нужен дворник и разнорабочий. Зарпл... По итогу 46.6тр в месяц. За такие копейки сам мети улицу и мешки таскай.

  2 Нравится
Ответить
