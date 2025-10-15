Тракторист и механик. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Алтайском крае

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали заведующий отделением диагностики, 3D-художник в IT-компанию и врач-оториноларинголог

15 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий в Алтайском крае за октябрь. В список вошли специалисты с заработной платой от 100 до 200 тысяч рублей.

Топ высокооплачиваемых предложений:

Особенностью рынка труда Алтайского края стало сочетание традиционных сельскохозяйственных профессий с современными IT-специальностями. Например, трактористу-машинисту предлагают до 200 000 рублей с предоставлением жилья и компенсацией ГСМ, а 3D-художнику – от 100 000 рублей с возможностью удаленной работы и получения акций компании.

В медицинской сфере наиболее востребованы заведующие отделениями и врачи-специалисты, при этом механик по протезам может получать до 100 000 рублей при наличии среднего профессионального образования.