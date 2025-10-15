Тракторист и механик. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Алтайском крае
В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали заведующий отделением диагностики, 3D-художник в IT-компанию и врач-оториноларинголог
15 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий в Алтайском крае за октябрь. В список вошли специалисты с заработной платой от 100 до 200 тысяч рублей.
Топ высокооплачиваемых предложений:
-
тракторист-машинист на хлебокомбинат – до 200 000 рублей;
-
коммерческий директор сети ресторанов – от 160 000 рублей;
-
заведующий отделением диагностики – от 100 000 рублей;
-
3D-художник в IT-компанию – от 100 000 рублей;
-
врач-оториноларинголог – до 100 000 рублей;
-
механик протезно-ортопедических изделий – до 100 000 рублей.
Особенностью рынка труда Алтайского края стало сочетание традиционных сельскохозяйственных профессий с современными IT-специальностями. Например, трактористу-машинисту предлагают до 200 000 рублей с предоставлением жилья и компенсацией ГСМ, а 3D-художнику – от 100 000 рублей с возможностью удаленной работы и получения акций компании.
В медицинской сфере наиболее востребованы заведующие отделениями и врачи-специалисты, при этом механик по протезам может получать до 100 000 рублей при наличии среднего профессионального образования.
10:22:59 15-10-2025
Больше всего бесят значения «до»...
«До» не значит 200 000,00 руб., получать — это 100%.
Да и «от 100 000,00 руб.» тоже не гарантирует эту сумму))))
10:26:09 15-10-2025
зарплаты с вахты, наверное.
так для вахты это немного.
10:42:31 15-10-2025
Гость (10:26:09 15-10-2025) зарплаты с вахты, наверное.так для вахты это немного.... Какой вахты. В пределах Алтайского края?
12:39:11 15-10-2025
На постоянную работу нужен дворник и разнорабочий.
Зарплата 30, с ежеквартальной премией 50. Есть еще 13я.
НЕ ИДУТ!
12:57:02 15-10-2025
Гость (12:39:11 15-10-2025) На постоянную работу нужен дворник и разнорабочий. Зарпл... По итогу 46.6тр в месяц. За такие копейки сам мети улицу и мешки таскай.