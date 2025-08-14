Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске в 75%

При этом США готовы рассмотреть введение новых санкций против России, если переговоры на Аляске не приведут к положительным результатам

14 августа 2025, 21:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность удачного исхода встречи с российским лидером Владимиром Путиным – 75%. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Глава Штатов также подтвердил, что США готовы рассмотреть введение новых санкций против России, если переговоры на Аляске не приведут к положительным результатам.

Вместе с тем он отметил, что Путин проявляет интерес к достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине во время предстоящего саммита. Однако он не уверен в возможности немедленного установления режима прекращения огня между Россией и Украиной по итогам переговоров с российским президентом.