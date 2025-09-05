Трамп после беседы с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

4 сентября состоялось заседание "коалиции желающих"

05 сентября 2025, 07:32, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил совместную фотографию с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ura.ru.

На опубликованном кадре в соцсети Truth Трамп и Путин наблюдают пролет американского бомбардировщика B-2 и истребителей F-35 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Напомним, 4 сентября прошло заседание "коалиции желающих". В мероприятии принял участие и Владимир Зеленский, а президент США подключался по видеосвязи.