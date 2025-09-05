Трамп после беседы с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным
4 сентября состоялось заседание "коалиции желающих"
05 сентября 2025, 07:32, ИА Амител
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил совместную фотографию с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ura.ru.
На опубликованном кадре в соцсети Truth Трамп и Путин наблюдают пролет американского бомбардировщика B-2 и истребителей F-35 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Напомним, 4 сентября прошло заседание "коалиции желающих". В мероприятии принял участие и Владимир Зеленский, а президент США подключался по видеосвязи.
08:28:22 05-09-2025
Как сон, который непонятно как истолковать
08:34:28 05-09-2025
Трамп позорно передал пальму первенства Си. У Китая денег, как у дурака махорки, он без войны скупает территории и производства по всей земле.