В Совфеде приняли за шутку заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР

Поскольку Трамп часто называет друзьями лидеров России, КНР и КНДР

04 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

У президента США Дональда Трампа своеобразное чувство юмора, отметил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов.

Ранее Трамп заявил о том, что Россия, Китай и Северная Корея планируют "заговор" против США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь, скорее всего, шла о каком-то переносном смысле.

Денисов подчеркнул, что в Совфеде заявление Трампа приняли за шутку:

«Мы это поняли как шутку. Трамп – человек со своеобразным чувством юмора, но, во всяком случае, он им наделен в достатке. Это не более чем шутка».

Он также указал, что Трамп часто называет друзьями президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Путин подвел итоги визита в Китай: о встрече с Зеленским, юморе Трампа и газопроводе.

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине

По словам американского лидера, беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны больше не стоит
Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:05:49 04-09-2025

Трамп заявил о том, что Россия, Китай и Северная Корея планируют "заговор" против США --- пошутил

  0 Нравится
Ответить
