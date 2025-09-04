В Совфеде приняли за шутку заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР

Поскольку Трамп часто называет друзьями лидеров России, КНР и КНДР

У президента США Дональда Трампа своеобразное чувство юмора, отметил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов.

Ранее Трамп заявил о том, что Россия, Китай и Северная Корея планируют "заговор" против США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь, скорее всего, шла о каком-то переносном смысле.

Денисов подчеркнул, что в Совфеде заявление Трампа приняли за шутку:

«Мы это поняли как шутку. Трамп – человек со своеобразным чувством юмора, но, во всяком случае, он им наделен в достатке. Это не более чем шутка».

Он также указал, что Трамп часто называет друзьями президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

