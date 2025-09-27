НОВОСТИПолитика

Трамп допустил снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским

27 сентября 2025, 10:42, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ограничения на удары американским оружием вглубь России могут снять. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников, глава Белого дома высказался об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако четких обязательств американский лидер не дал.

Отмечается, что Владимир Зеленский запросил у США дополнительные ракеты большой дальности, в том числе Tomahawk. Со слов Трампа, он не возражает против этого, но еще не принял окончательного решения. При этом источники издания Axios утверждают, что глава Соединенных Штатов отказался от поставок ракет странам НАТО для передачи Украине.

Украинская делегация может обсудить с США вопросы ударов по России уже на следующей неделе. Она направится в Вашингтон для встречи с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. По данным The Washington Post, у США есть 18 дальнобойных ракет ATACMS. Они могут предоставить это вооружение Украине для ударов вглубь России.

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Зеленский потребовал от Трампа немедленных санкций против России

Зеленский подчеркнул, что затягивание санкционного давления позволяет Москве адаптироваться
НОВОСТИПолитика
США украина Дональд Трамп

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:25:03 27-09-2025

А Барнаул это глубь России ?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:17 27-09-2025

Гость (12:25:03 27-09-2025) А Барнаул это глубь России ?... Нет. Это глубь глуби.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:58:30 27-09-2025

Гость (12:25:03 27-09-2025) А Барнаул это глубь России ?... Не дно, но рядом.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Влад

13:54:26 27-09-2025

Musik (12:58:30 27-09-2025) Не дно, но рядом. ... Был в Барнауле...красивейший город! ,кстати...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:11 28-09-2025

Musik (12:58:30 27-09-2025) Не дно, но рядом. ... Дно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

12:38:59 27-09-2025

В последнее время как-то стало заметно, что после Ковида мозги деятелей Западных стран начали превращаться в субстанцию жизненных отходов человека. И это печально для нормального человечества.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:56 27-09-2025

Украине Тамагавки, тогда Венесуэле Искандеры и Калибры.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник о картине мира

17:24:06 27-09-2025

Украина "смотрит в рот" Америке.
Американский президент "смотрит в рот своим" советникам.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:37 27-09-2025

это популистский треп, чтоб Клоун утих и отстал, не мешал деду с Меланьей миловаться по вертолетам

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров