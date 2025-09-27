Трамп допустил снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским

27 сентября 2025, 10:42, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ограничения на удары американским оружием вглубь России могут снять. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников, глава Белого дома высказался об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако четких обязательств американский лидер не дал.

Отмечается, что Владимир Зеленский запросил у США дополнительные ракеты большой дальности, в том числе Tomahawk. Со слов Трампа, он не возражает против этого, но еще не принял окончательного решения. При этом источники издания Axios утверждают, что глава Соединенных Штатов отказался от поставок ракет странам НАТО для передачи Украине.

Украинская делегация может обсудить с США вопросы ударов по России уже на следующей неделе. Она направится в Вашингтон для встречи с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. По данным The Washington Post, у США есть 18 дальнобойных ракет ATACMS. Они могут предоставить это вооружение Украине для ударов вглубь России.