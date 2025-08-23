Трамп: судьба переговоров по Украине прояснится в течение двух недель
Также американский лидер отметил, что в ближайшие 14 дней сам примет "важное решение" относительно украинского кризиса
23 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине будет ясна в ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости.
«Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», – рассказал глава Белого дома журналистам.
Американский лидер также сообщил, что в течение двух недель сам намерен принять "очень важное решение" по украинскому кризису. С его слов, оно будет зависеть от дальнейших действий Москвы и Киева.
«Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение», – добавил Трамп.
07:34:28 23-08-2025
Как было, так м будет. Или хуже.
07:40:58 23-08-2025
Очередное страшное Nе китайское предупреждение, проще - пустобрех.
22:58:31 23-08-2025
Всего лишь "сутки", за которые "предсказатель" планировал угомонить бойню, растянулись на более чем полгода (и продолжают тянуться как резина!)...
Насколько же "пророческим" окажется его ля-ля, сулящее решение судьбы переговоров по Украине в течение "двух недель"?