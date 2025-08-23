Трамп: судьба переговоров по Украине прояснится в течение двух недель

Также американский лидер отметил, что в ближайшие 14 дней сам примет "важное решение" относительно украинского кризиса

23 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине будет ясна в ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», – рассказал глава Белого дома журналистам.

Американский лидер также сообщил, что в течение двух недель сам намерен принять "очень важное решение" по украинскому кризису. С его слов, оно будет зависеть от дальнейших действий Москвы и Киева.