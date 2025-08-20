Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине

По словам американского лидера, беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны больше не стоит

20 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после успешных переговоров главы Белого дома c Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы собираемся попытаться остановить это, и, я думаю, у нас есть хороший шанс», – сказал он и добавил, что испытывает небольшой оптимизм по этому вопросу.

Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным и что о возможном начале Третьей мировой беспокоиться больше не стоит.

Накануне СМИ со ссылкой на госсекретаря США сообщили, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о готовности встретиться с Владимиром Зеленским.