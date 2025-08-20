Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине
По словам американского лидера, беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны больше не стоит
20 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после успешных переговоров главы Белого дома c Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы собираемся попытаться остановить это, и, я думаю, у нас есть хороший шанс», – сказал он и добавил, что испытывает небольшой оптимизм по этому вопросу.
Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным и что о возможном начале Третьей мировой беспокоиться больше не стоит.
Накануне СМИ со ссылкой на госсекретаря США сообщили, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о готовности встретиться с Владимиром Зеленским.
09:53:29 20-08-2025
беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны больше не стоит --- ну вот и хорошо
11:12:03 20-08-2025
Да, сейчас лучше отодвинуть НАТО, чем потом у рейхстага договор заключать..