Трамп заявил, что не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины
19 августа 2025, 19:25, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, в интервью Fox News он сказал, что хочет, чтобы она прошла в двустороннем формате.
«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», – сказал он во время общения с журналистами.
Также американский президент заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины.
19:39:02 19-08-2025
Непредсказуемый мужчина
20:09:37 19-08-2025
Как пьяная баба себя ведет. Хочу дам, хочу не дам. Я за мир, но вы у меня оружие купите и передайте зеленому, а так то я за мир.
20:50:44 19-08-2025
Значит продолжится...
22:31:48 19-08-2025
- "Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины"------------ Ничто не вечно под луной. Трампу осталось три года, а потом "хромая утка".
09:16:54 20-08-2025
Франция, Германия и Великобритания выразили желание получить по сопатке орешником с нуклеарной боевой частью.
Встречаться с просроченным кавээнщиком, который упирается, не имеет смысла. В декабре 2019 года Зеленский вертел все мирные инициативы при встрече с Путиным. Все западные страны согласны с тем, что с 2014 года вертели минские соглашения и вооружали Окраину. Поэтому врага надо уничтожать. Но мощнее, чем сейчас.