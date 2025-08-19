Трамп заявил, что не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского

Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины

19 августа 2025, 19:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, в интервью Fox News он сказал, что хочет, чтобы она прошла в двустороннем формате.

«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», – сказал он во время общения с журналистами.

Также американский президент заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины.