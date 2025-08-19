СМИ: Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским

По его словам, сам факт подобных слов — "уже серьезно"

19 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", – это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом – это важно. Этого не происходило три с половиной года», – заявил дипломат.

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме. Он не исключал возможности трехсторонней встречи Москва – Вашингтон – Киев в случае успеха переговоров. AFP заявляло, что Путин говорил Трампу о готовности к подобным переговорам.