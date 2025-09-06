Трамп заявил, что не знал об убийстве спецназом США жителей КНДР

По его словам, он узнал об этом "только что"

06 сентября 2025, 11:53, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об истории с убийством спецназом США рыбаков КНДР в ходе американской операции. Об этом сообщает РБК.

«Я мог бы изучить это, но <...> я узнал об этом только что», – заявил Трамп.

The New York Times ранее со ссылкой на источники рассказала, что США провели разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году – в разгар дипломатических переговоров с КНДР на высоком уровне. По данным NYT, риск миссии был настолько велик, что потребовалось прямое одобрение самого Трампа. Конгресс не был уведомлен "ни до, ни после миссии".

Утверждалось, что спецподразделение должно было установить устройство для прослушки лидера КНДР Ким Чен Ына. Приблизившись к побережью Северной Корее на мини-подлодках, спецназ заметил неподалеку северокорейское судно и открыл огонь.