НОВОСТИПолитика

Трамп заявил, что в британской королевской семье сложилась "ужасная ситуация"

Из-за крупного скандала принца Эндрю лишают королевского титула

03 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США
Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за скандала вокруг принца Эндрю, вызванного обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях финансистом Джеффри Эпштейном, его лишают королевского титула. Трамп отметил, что это "ужасная вещь".

«Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – рассказал Трамп журналистам.

Отметим, что принц Эндрю также переедет из Виндзора в начале следующего года. Ему уже направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды.

Напомним, в 2019 году американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Тогда в его доме нашли множество фотографий и видео с несовершеннолетними девочками. Согласно судебным документам, с ним контактировал британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Наоми Кэмпбелл, экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – старший, Джордж Буш – младший, звезды Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Майкл Джексон, Стивен Хокинг и другие известные люди.

Одна из возможных жертв насилия рассказывала, что участвовала в оргии с принцем Эндрю на острове. 

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Кто такой насильник детей Джеффри Эпштейн и как с ним связаны звёзды и политики

Американец Джеффри Эпштейн вместе со своей помощницей устраивали встречи знаменитостей с детьми
НОВОСТИОбщество
США Политика Мир Великобритания

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:02:10 03-11-2025

Издержки демократиии. То есть власть народа немного хромает.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:21 04-11-2025

Потакать кровавым бойням, соучаствовать в них напрямую и претендовать при этом на лавры "миротворца" - значит менее ли гнусно поступать самому?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

05:15:06 04-11-2025

Учитывая, что Трамп тоже бывал в гостях у Эпштейна, выглядит так, словно он переживает за друга "по интересам".

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

11:42:17 04-11-2025

Как это низко - заниматься рассматриванием белья чужой семьи.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:55 04-11-2025

Пузырек (11:42:17 04-11-2025) Как это низко - заниматься рассматриванием белья чужой семьи... Вот англичане молодцы)))))

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров