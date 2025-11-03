Из-за крупного скандала принца Эндрю лишают королевского титула

03 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за скандала вокруг принца Эндрю, вызванного обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях финансистом Джеффри Эпштейном, его лишают королевского титула. Трамп отметил, что это "ужасная вещь".

«Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – рассказал Трамп журналистам.

Отметим, что принц Эндрю также переедет из Виндзора в начале следующего года. Ему уже направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды.

Напомним, в 2019 году американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Тогда в его доме нашли множество фотографий и видео с несовершеннолетними девочками. Согласно судебным документам, с ним контактировал британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Наоми Кэмпбелл, экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – старший, Джордж Буш – младший, звезды Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Майкл Джексон, Стивен Хокинг и другие известные люди.

Одна из возможных жертв насилия рассказывала, что участвовала в оргии с принцем Эндрю на острове.