Дорожный комитет Барнаула пообещал восстановить проезд к СНТ "Луговое" после жалоб

На этой неделе запланирован выезд специалистов для оценки объемов работ

16 апреля 2026, 15:32, ИА Амител

Комитет по дорожному хозяйству Барнаула отреагировал на жалобы жителей на состояние дороги к СНТ "Луговое" в Павловском районе. В ведомстве подтвердили повреждения покрытия и сообщили, что подрядчик обязался восстановить проезд до начала дачного сезона.

Ранее о проблеме сообщили участники Telegram-канала Barnaul 22. По их словам, участок дороги за Березовкой, ведущий к садоводству, стал практически непроходимым для легкового транспорта. Жители отмечали, что покрытие и раньше находилось в неудовлетворительном состоянии, однако ситуация ухудшилась после проезда тяжелой техники при установке вышки сотовой связи.

«После проезда тяжелой техники участок от основной трассы до СНТ сильно пострадал и стал практически непроходим для легкового транспорта», — рассказал один из местных жителей.

В комитете подтвердили, что дорога к садоводствам "Отрадное" и "Луговое" действительно получила значительные локальные повреждения. По данным ведомства, они возникли в результате работ подрядной организации при размещении объекта связи. Подрядчик уже определен и взял на себя обязательства восстановить дорожное полотно за собственный счет.

На этой неделе запланирован выезд специалистов для оценки объемов работ. Восстановление дороги должно быть завершено до запуска садоводческих маршрутов, намеченного на 25 апреля. Ранее сообщалось, что с этой даты планируется начать работу автобусного маршрута № 114, который проходит по данному направлению.

Кроме того, в текущем сезоне рассматривается возможность капитального ремонта всего участка. В настоящее время ведется расчет стоимости и поиск источников финансирования. При их наличии работы по обновлению асфальтового покрытия, имеющего многочисленные дефекты, могут быть проведены в 2026 году.

По словам жителей, ранее дорога на протяжении нескольких лет постепенно разрушалась, и дачникам приходилось самостоятельно поддерживать ее в проезжем состоянии. Теперь они рассчитывают, что ситуация будет решена в кратчайшие сроки.

Напомним, что более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году.