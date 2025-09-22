ТРЦ "Арена" объявил четырех победителей конкурса "Звезда Арены"

Они станут новыми рекламными лицами торгово-развлекательного центра

Конкурс "Звезда Арены" / Фото: ТРЦ "Арена"

С 27 августа по 15 сентября в социальных сетях ТРЦ "Арена" разгорелось нешуточное голосование за право стать новым рекламным лицом торгово-развлекательного центра. На кону – участие в профессиональных фото- и видеосъемках, призы от организаторов и партнеров сети магазинов профессиональной косметики Sakwa*, магазина парфюмерии и косметических средств S Parfum&Cosmetics* и официальное звание "Звезды Арены".

Голосование проходило в четырех возрастных категориях, в каждой из которых выбрали одного победителя:

Аверьянова Варвара (дети от 3 до 7 лет);

Богинская Вероника (школьники от 8 до 13 лет);

Миронова Анна (подростки от 14 до 17 лет);

Кулëва Ирина (взрослые 18+).

Победители конкурса / Фото: ТРЦ "Арена"

Организаторы отмечают, что познакомиться со звездочками поближе можно будет уже осенью, когда они официально примерят на себя роль амбассадоров ТРЦ.

*Sakwa ("Саква"); S Parfum&Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс")

