ТРЦ "Пионер" разыгрывает путешествие в Абхазию

Прими участие в акции и выиграй поездку для двоих на неделю

27 октября 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYkqRi

ТРЦ "Пионер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ТРЦ "Пионер" в Барнауле на проспекте Ленина, 102в, – это не просто место для шопинга, а настоящий мир развлечений, вкусной еды и встреч с друзьями. А теперь за визит в торгово-развлекательный центр можно выиграть путешествие в Абхазию. Рассказываем, что надо сделать.

Главное условие – посещение "Пионера". Здесь вы найдете модные новинки от любимых брендов, захватывающие фильмы в кинотеатре, аппетитные угощения на фудкорте. А еще – веселые развлечения для всей семьи в "Пионер Парке" на четвертом этаже. Например, здесь можно погрузиться в виртуальную реальность в новом VR*-пространстве. Погоняйте на болиде на аттракционе VR-гонки: каждый поворот, каждое препятствие на пути – вы все это ощущаете через вибрации платформы. С помощью очков и джойстиков на VR-стрелялках сможете пережить настоящие сражения: от зомби-апокалипсиса до битвы с динозаврами в юрском парке. И, наконец, самый захватывающий аттракцион – VR-360°. Вы опуститесь в морские глубины, покорите космическое пространство или прокатитесь на экстремальных американских горках.

Условие № 2 – совершите покупку в одном из отделов (партнеры акции) в ТРЦ: "Касуро", Yves Rocher*, Pioneer park*, кинотеатр Pioneer, салон часов "Секунда", "Классик", MySkin*, Nelva*, "Рив Гош", Gipfel*, "Айкрафт13", S-parfum*, "Китай-город", "Кросспарк", "Кари". Покупка должна быть на сумму не менее 1999 рублей до 15:00 28 декабря 2025 года (время местное). Опустите чек в специальную урну на четвертом этаже.

Определение победителей состоится 28 декабря 2025 года с 16:00 до 17:00 на четвертом этаже, в зоне фудкорта ТРЦ "Пионер". Приходите на розыгрыш с паспортом (участвуют люди старше 18 лет). Главный приз – номер на одну неделю в отеле Portoritsa ("Порторица") в Абхазии для двоих.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на официальном сайте ТРЦ "Пионер".

* Yves Rocher ("ИвРоше"); Pioneer park ("Пионер парк"); MySkin ("МайСкин"); Nelva ("Нелва"), Gipfel ("Гипфел"); S-parfum ("Эс-парфюм")

ООО "Малл Инвест", ИНН 2224134043

Реклама