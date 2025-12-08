"Вы справитесь". Спикер АКЗС оценил развитие алтайской промышленности
Александр Романенко уверен, что отрасль преодолеет экономические сложности
08 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Вклад промышленности в экономику Алтайского края продолжает увеличиваться, а предприятия демонстрируют устойчивость даже в условиях непростых экономических факторов. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко на ежегодном собрании Союза промышленников, прошедшем в минувшую пятницу, 5 декабря.
«Алтайская промышленность демонстрирует динамику роста значительно выше, чем российская. Только в этом году будет чуть ниже 100%, но я уверен, что это временные трудности, с которыми вы, безусловно, справитесь. Растет инвестиционная составляющая, численность работающих, доля промышленных предприятий в валовом региональном продукте», – сказал Романенко.
Он подчеркнул, что доля отрасли в валовом региональном продукте уже близка к четверти и стремится к триллиону рублей. Власти региона, в том числе и АКЗС, делают и будут делать все, чтобы продолжить развитие промышленности.
Председатель комитета парламента по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов напомнил, что в этом году в России приняли обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности и план структурных преобразований в экономике до 2030 года. Эти документы станут основой для корректировки законодательства, и депутаты рассчитывают на тесное взаимодействие с Союзом промышленников.
Как ранее сообщал amic.ru, новым председателем правления стал глава Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. На этом посту он сменил Виктора Германа, руководившего организацией с 2016 года.
Союз промышленников объединяет 178 предприятий – от машиностроительных заводов и компаний легкой промышленности до химического комплекса, металлургии, стройиндустрии и перерабатывающего сектора. В объединение также входят образовательные и научные организации, а также финансовые структуры. Союз представляет интересы бизнеса вне зависимости от его масштаба и направления деятельности.
12:17:48 08-12-2025
А что, в крае еще есть промышленность? Где? Аппаратурный завод? ЗСВ, ХБК, АЗА, Меланжевый..... Химволокно...Радиозавод? Где?
12:56:25 08-12-2025
Гость (12:17:48 08-12-2025) ... есть.
Мало нас осталось....
... и мы маскируемся под частный бизнес...
13:08:47 08-12-2025
Гость (12:17:48 08-12-2025) А что, в крае еще есть промышленность? Где? Аппаратурный зав... Меланжевый работает, и очень неплохо. Котельный работает, АЗПИ. БАМЗ на АЗА перенесли.
13:32:27 08-12-2025
Гость (13:08:47 08-12-2025) Меланжевый работает, и очень неплохо. Котельный работает, АЗ... Относительно БАМЗа,который на АЗА.Жалкие остатки от былого производства.
18:48:31 08-12-2025
Повсекакий (13:32:27 08-12-2025) Относительно БАМЗа,который на АЗА.Жалкие остатки от былого п... А кому скажите сейчас в громадных обьемах нужна газосварочная и газорезательная аппаратура- технологии то уже давно другие. Сейчас уже нигде с ацетиленом то не работают
09:00:10 09-12-2025
Рынок (18:48:31 08-12-2025) А кому скажите сейчас в громадных обьемах нужна газосваро... Видите ли ,когда существовал завод,то ассортимент газовой аппаратуры был очень широк.Она шла в разные отрасли промышленности.Даже космос был завязан с продукцией,а не только какая то газосварочная аппаратура.Так вот если бы был прогресс реальный а не болтологический ,то завод был бы на переднем крае прогресса в этой области и продукция была бы современная а не отсталая.Но у нас ,видно, кому то не надо нашего развития.
12:33:59 08-12-2025
В цифрах почти всегда красиво, по количеству занятых в экономике выросло (не менеджеров, а рабочих)?
14:00:41 08-12-2025
dok_СФ (12:33:59 08-12-2025) В цифрах почти всегда красиво, по количеству занятых в эконо... Современная промышленность это автоматизация и оптимизация, что подразумевает сокращение раб. класс, на современном производстве больше требуется инженеры (у них ЗП меньше) экономия внедрение ИИ сокращение фонда ЗП и социалки
18:40:58 08-12-2025
Гость (14:00:41 08-12-2025) Современная промышленность это автоматизация и оптимизация, ... Вы правы - так должно быть, статистику по роботизации даже нет смысла сравнивать с каким либо государством, нам легче (дешевле, так точнее) мигрантов завести, к тому же миллионами!?
12:39:32 08-12-2025
Оптимизм и популизм наши основные ресурсы
13:45:02 08-12-2025
Ну, языком трепать это вам не у станка стоять.
15:37:53 08-12-2025
Странно,один утверждает-МЫ произвели,другой в тоже время-трудности с которыми ВЫ справитесь,как то не логично
22:29:34 08-12-2025
гость (15:37:53 08-12-2025) Странно,один утверждает-МЫ произвели,другой в тоже время-тру... А вы смекалистый, правильно поняли.
19:14:20 08-12-2025
Гость (12:17:48 08-12-2025) А что, в крае еще есть промышленность? Где? Аппаратурный зав... А что в Алтайском крае растет хлопок, чтобы работал ХБК? Да проще и дешевле купить готовую ткань в странах , где выращивают хлопок, чем везти сырье за тридевять земель. А еще скажите, где набрать работников на это производство- могу напомнить что еще во времена СССР туда вьетнамцев везли
22:15:46 08-12-2025
Че за Карлсон прилетел?