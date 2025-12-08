"Вы справитесь". Спикер АКЗС оценил развитие алтайской промышленности

Александр Романенко уверен, что отрасль преодолеет экономические сложности

08 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Вклад промышленности в экономику Алтайского края продолжает увеличиваться, а предприятия демонстрируют устойчивость даже в условиях непростых экономических факторов. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко на ежегодном собрании Союза промышленников, прошедшем в минувшую пятницу, 5 декабря.

«Алтайская промышленность демонстрирует динамику роста значительно выше, чем российская. Только в этом году будет чуть ниже 100%, но я уверен, что это временные трудности, с которыми вы, безусловно, справитесь. Растет инвестиционная составляющая, численность работающих, доля промышленных предприятий в валовом региональном продукте», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что доля отрасли в валовом региональном продукте уже близка к четверти и стремится к триллиону рублей. Власти региона, в том числе и АКЗС, делают и будут делать все, чтобы продолжить развитие промышленности.

Председатель комитета парламента по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов напомнил, что в этом году в России приняли обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности и план структурных преобразований в экономике до 2030 года. Эти документы станут основой для корректировки законодательства, и депутаты рассчитывают на тесное взаимодействие с Союзом промышленников.

Как ранее сообщал amic.ru, новым председателем правления стал глава Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. На этом посту он сменил Виктора Германа, руководившего организацией с 2016 года.

Союз промышленников объединяет 178 предприятий – от машиностроительных заводов и компаний легкой промышленности до химического комплекса, металлургии, стройиндустрии и перерабатывающего сектора. В объединение также входят образовательные и научные организации, а также финансовые структуры. Союз представляет интересы бизнеса вне зависимости от его масштаба и направления деятельности.