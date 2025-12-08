В лидерах – Китай и Арабские Эмираты

Согласно информации туристического сервиса, опубликованной "Известиями", наибольшим спросом у жителей России пользуются новогодние путешествия в Египет, Таиланд, ОАЭ и Китай.

«Аналитики оценивают среднюю стоимость зарубежной поездки на новогодние праздники примерно в 330 тысяч рублей», – отмечает издание.

Внутренний туризм обходится дешевле – в среднем около 140 тысяч рублей.

Наиболее востребованными направлениями для путешествий по стране являются Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и Республика Татарстан.

