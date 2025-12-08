Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на Новый год
В лидерах – Китай и Арабские Эмираты
08 декабря 2025, 14:09, ИА Амител
Согласно информации туристического сервиса, опубликованной "Известиями", наибольшим спросом у жителей России пользуются новогодние путешествия в Египет, Таиланд, ОАЭ и Китай.
«Аналитики оценивают среднюю стоимость зарубежной поездки на новогодние праздники примерно в 330 тысяч рублей», – отмечает издание.
Внутренний туризм обходится дешевле – в среднем около 140 тысяч рублей.
Наиболее востребованными направлениями для путешествий по стране являются Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и Республика Татарстан.
Ранее amic.ru рассказал, где на Алтае можно отдохнуть в новогоднюю ночь и праздничные дни: есть варианты и подороже, и подешевле.
14:20:45 08-12-2025
Статья, видимо, про 10% жителей Алтайского края из другой статьи, которые могут себе позволить недорогой автомобиль в кредит.
15:42:45 08-12-2025
Гость (14:20:45 08-12-2025) Статья, видимо, про 10% жителей Алтайского края из другой ст... 1000000%
15:57:29 08-12-2025
Куда куда россияне поедут - ДОМОЙ, куда нам еще ехать то, с работы....чтоб отдохнуть, ат о 1го числа опять на работу.