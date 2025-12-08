Тело женщины нашли в горящем доме на Алтае

Частный дом тушили пожарные и добровольцы

08 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В селе Шульгинка Советского района при пожаре погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Частный жилой дом загорелся вечером 7 декабря на ул. Строителей. Когда приехали пожарные, из дома шел дым. Оказалось, что огонь охватил площадь 64 кв. м. С пламенем боролись десять человек, в числе которых были и добровольцы. На место происшествия прибыло четыре единицы техники.

«В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины», – говорится в сообщении пресс-службы.

В целом за прошедшие сутки в крае ликвидировано 15 пожаров, из них 12 – в жилом секторе. В столице региона потушили пять возгораний.

